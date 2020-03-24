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Качество видео на YouTube ухудшится во всем мире, включая Россию

Текст:   Антон Благовещенский
24.03.2020,  
18:42

Сервис YouTube, а также ряд других стриминговых платформ, включая Netflix, намеренно снизят качество картинки, чтобы снизить нагрузку на интернет-каналы.

Из-за карантина и вынужденной домашней изоляции множество людей "переселяются" в онлайн, поэтому количество потребляемого контента возрастает многократно. Чтобы исключить отказ сервисов, было решено снизить разрешение.

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В сообщении Google говорится, что с 24 марта инициатива примет глобальные масштабы. По умолчанию, даже если пропускной способности канала достаточно, плеер будет транслировать картинку в качестве SD.

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