Качество видео на YouTube ухудшится во всем мире, включая Россию

Сервис YouTube, а также ряд других стриминговых платформ, включая Netflix, намеренно снизят качество картинки, чтобы снизить нагрузку на интернет-каналы.

Из-за карантина и вынужденной домашней изоляции множество людей "переселяются" в онлайн, поэтому количество потребляемого контента возрастает многократно. Чтобы исключить отказ сервисов, было решено снизить разрешение.

В сообщении Google говорится, что с 24 марта инициатива примет глобальные масштабы. По умолчанию, даже если пропускной способности канала достаточно, плеер будет транслировать картинку в качестве SD.