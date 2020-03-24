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24.03.2020 20:00
Рубрика: Общество

Я готов вам читать сказки

Движение #МЫВМЕСТЕ помогает пожилым в условиях изоляции
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Федеральный выпуск № 63(8117)
Купить продукты, принести лекарства, написать цифровой диктант "Как отличить надежные новости от фейк-ньюс?", запланировать объятия и чаепития "после эпидемии" - движение #МЫВМЕСТЕ помогает пожилым людям в условиях изоляции от коронавируса.

На прямую линию движения поступило более 4,5 тысячи обращений. Количество желающих помочь огромно. Только в Магадане, где сейчас вьюга, волонтеры сходили в магазин и принесли продукты 93-летнему участнику Великой Отечественной войны. Бывают и озадачивающие звонки, например, от пенсионерки, попросившей сходить и поменять ей рубли на доллары. Хотя главными просьбами, конечно, остается доставка продуктов и лекарств. А в Махачкале врач Изумруда Бачаева каждую субботу в свободное от работы время посещает пожилых людей и привозит им товары и лекарства. Кроме отдельных добровольцев в акции участвуют 150 НКО.

Фото: getty images
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Помимо помощи непосредственной, есть помощь и научно-техническая, Олег Полушин, например, организовал производство специальных экранов для врачей, защищающих лица и глаза, рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. "Бизнес включается активно и искренне", - подчеркнул он. - Ладно бы речь шла о "Яндексе", сразу представившем движению целый набор продуктов и проектов, но и множество маленьких компаний настроены не на завоевание рынка, а на максимальное проявление социальной ответственности.

Кто-то помогает учащимся перейти на дистанционное обучение, кто-то преподавателям пожилого возраста освоить онлайн, кто-то устраивает консультации для беременных и семей с малыми детьми.

Во времена самоизоляции и работы на "удаленке" резко выросло число рабочих часов у компьютера

Председатель Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павел САВЧУК сообщил, что за неделю по стране создано 85 региональных волонтерских штабов. Он отметил среди заявок на помощь большой запрос на юридическую и психологическую помощь и дал четкие рекомендации, как отличить волонтера от мошенника. У волонтера должен быть стандартный бейджик с телефоном приславшей его организации и паспорт. Посмотрев паспорт и уточнив по телефону личность волонтера, можно просить его о помощи.

Члены Совфеда старше 70 лет перейдут на удаленный режим работы

На сайте Совета Ассоциации волонтерских центров открыта рубрика Возможности, где 41 возможность из 91 - культурная. Есть предложение - "Готова читать сказки тем, кто находится в самоизоляции".

Отдельная тема - жизнь в домах престарелых и в ПНИ. Коммерческие организации выказали готовность предоставлять технику, чтобы волонтеры из фондов "Вера" или "Старость в радость" смогли поддерживать со своими подопечными онлайн-общение. Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) предложила провести акцию "Цифровой диктант", в котором будут задания на тему "Как отличить настоящие новости от фейк-ньюс". Закономерность, выявленная РАЭК, - во времена самоизоляции и "работы на удаленке" резко выросло количество рабочих часов. Люди сидят, согнувшись перед компьютерами, дольше, чем в обычные дни, и в пору задуматься о санитарно-гигиенических правилах и рекомендациях в связи с этим.

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