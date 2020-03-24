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24.03.2020 00:01
Рубрика: Экономика

Дело трубы

Как обеспечить школы искусств музыкальными инструментами
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Столичный выпуск № 62(8116)
Школы искусств в регионах за последние три года удалось обеспечить пианино только на 13,2%, а духовыми музыкальными инструментами - на 5,1%, выяснили аудиторы Счетной палаты (СП). Нужно увеличивать российское производство инструментов.
Российским школам искусств нужно почти 16 тысяч духовых инструментов. Фото: Михаил Синицын/РГ Российским школам искусств нужно почти 16 тысяч духовых инструментов. Фото: Михаил Синицын/РГ
Российским школам искусств нужно почти 16 тысяч духовых инструментов. Фото: Михаил Синицын/РГ

Закупал музыкальные инструменты минпромторг. В 2019 году оснащение детских школ искусств пианино было включено в федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура". За 2017-2019 годы заключили и полностью оплатили 89 госконтрактов на поставку музыкальных инструментов на общую сумму 1,4 млрд рублей. Инструментов закупили, сколько планировали, с ценой тоже все в порядке - она оказалась ниже стоимости реализации инструментов другим заказчикам в среднем на 18,7%, выяснила СП. Но одним из условий была поставка пианино, кларнетов, труб и других инструментов отечественного производства. Здесь-то и случилась загвоздка.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Музыкальные инструменты - товар штучный. Контракты заключали с единственными поставщиками. Когда проекты распоряжений согласовывали с правительством, указывалось, что госзакупки музыкальных инструментов позволят предприятиям в условиях обеспеченного спроса "восстановить утраченные компетенции специалистов, планомерно перейти на отечественные сырье и комплектующие", - отмечают в СП. Но на деле условия о локализации производства в контракты включили существенно ниже тех, что были заявлены в правительство. Да и сроки по переходу на российские комплектующие сдвинули.

Сроки поставок производители нарушили. Минпромторг начислил пени на общую сумму 25,9 млн рублей, но взыскивать деньги через суд не стал. На российские комплектующие многие производители в итоге так и не перешли. Тем не менее госзакупка дала положительный эффект, признают в СП. Благодаря господдержке промышленное производство музыкальных инструментов в 2018 году по отношению к 2017 году выросло в 2,17 раза.

Выпускать трубы и пианино только из российских материалов производители пока не готовы

Вот только в целесообразности создания полной цепочки отечественного производства музыкальных инструментов есть сомнения. Вложения в этот узкий сегмент могут не окупиться, считает заведующий Центром анализа социальных программ и рисков НИУ "Высшая школа экономики" Сергей Смирнов. Чтобы обеспечить музыкальные школы инструментами, возможно, стоит в госконтрактах отойти от жестких оговорок о локализации производства и включать условия о проведении сравнительных испытаний для выбора импортных или отечественных комплектующих, говорит он.

Официально

Замечания Счетной палаты приняты и будут учтены в дальнейшей работе, отметили в Минпромторге России. Начатая в 2017 году совместная программа минпромторга и минкультуры по поставке пианино в детские школы искусств была направлена на обновление материальной базы детских школ искусств и обеспечение вновь созданных предприятий гарантированным государственным заказом, пояснили в минпромторге. Эти задачи в целом удается решать. "По результатам реализации программы созданы дополнительные рабочие места, увеличился объем производства и реализации продукции. Восстанавливаются утраченные компетенции специалистов", - подчеркнули в министерстве. По итогам IV квартала 2019 года уровень локализации пианино составил более 50%, а духовых музыкальных инструментов - более 30% для каждой группы. Убедившись в качестве отечественных музыкальных инструментов, детские школы искусств начали целенаправленно их закупать из средств региональных бюджетов, отметили в минпромторге.

Экономика Отрасли Правительство Минпромторг

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