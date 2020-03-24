Как правильно дезинфицировать свои гаджеты

Ситуация с распространением коронавируса заставила многих вспомнить об элементарных правилах личной гигиены. В чистоте однако важно держать не только руки, но и гаджеты.

Как рассказал "РГ" руководитель московского городского онлайн-сервиса по ремонту цифровых устройств "Чудо техники" Михаил Давыдов, протирать гаджеты лучше всего специальными дезинфицирующими средствами. Главное, чтобы в их составе не было этилового спирта и ацетона.

"Дисплеи устроены по-разному и некоторые можно безвозвратно испортить спиртосодержащими средствами. Исключение - продукция Apple, которую можно аккуратно протирать 70% раствором изопропилового спирта или раствором гипохлорита натрия, - объяснил Давыдов. - Для любых гаджетов мы не советуем использовать домашние очистители, аэрозоли, средства для мытья окон и глянцевых поверхностей".

Протирать смартфоны, планшеты или ноутбуки нужно салфетками для компьютерных мониторов, гелями и спреями для обработки электроники. А вот от жестких салфеток и бумажных полотенец стоит отказаться, поскольку они могут поцарапать экран. Лучше всего подойдут безворсовые ткани или микрофибра. При этом они не должны быть слишком влажными: влага может попасть на кнопки и в разъемы, что может вывести технику из строя. Целесообразнее нанести чистящее средство на салфетку и тщательно протереть ею устройство. Так можно избавить гаджеты не только от видимых загрязнений, но и от опасных бактерий и вирусов.

- Помимо смартфонов и других гаджетов, которые мы всегда носим с собой, советуем внимательнее относиться и к чистоте рабочего стола. Вне зависимости от того, где вы работаете, - дома или в офисе, - говорит Михаил Давыдов. - Раз в день протирайте клавиатуру, мышку, ноутбук и компьютер теми же специализированными средствами. Эта полезная привычка поможет защитить себя и окружающих.