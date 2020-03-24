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Рубрика: В мире

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Какие штрафы грозят жителям разных стран за нарушение карантина по COVID-19?
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 63(8117)
Все больше стран мира в рамках борьбы с распространением коронавируса вводят жесткие ограничительные меры и отправляют население на карантин, вводя при этом штрафы для нарушителей.

Власти Франции заперли по домам буквально всю страну, даже тех, кто здоров и никогда не контактировал с зараженными. Чтобы выйти на улицу, при себе нужно иметь либо справку с работы, либо специальную расписку, где прописана одна из уважительных причин: за продуктами, ко врачу, по чрезвычайным семейным обстоятельствам или для занятий спортом во дворе и исключительно в гордом одиночестве. Форму расписки можно скачать с официального сайта правительства. Проверять ее содержание будут полицейские патрули, которые могут остановить любого, кого встретят на своем пути.

Если француз покинул место жительства без нужных бумаг или же оказался совсем в другом месте, нежели указано в расписке, ему придется заплатить штраф в размере 135 евро (около 11 600 рублей). За повторное нарушение режима в течение двух недель штраф уже 1,5-3 тысячи евро, а за третий рецидив могут даже посадить в тюрьму на полгода. Начиная с прошлого вторника, когда начали действовать ограничения, правоохранители выписали уже более 90 тысяч штрафов.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Не отстает по числу оштрафованных и Италия, где, по данным газеты Independent, полиция поймала на нарушении карантина уже более 53 тысяч человек. На Апеннинах действуют те же правила, что и во Франции: на улицу - только по особой нужде и по расписке, а за ее отсутствие - штраф на 206 евро (около 17,7 тысячи рублей) или даже заключение под стражу на три месяца или больше в зависимости от тяжести нарушения. По улицам Италии также ходят патрули полицейских, которые проверяют практически каждого встречного. Испанские власти ввели аналогичные правила выхода из дома, правда, еще разрешается выгуливать собак, но только с соблюдением необходимой дистанции от прохожих. За выполнением требований следят полицейские. Некоторые блюстители закона разъезжают по улицам с мегафонами, напоминая гражданам о правилах карантина и призывая их оставаться дома. За незначительное нарушение режима грозит штраф в размере от 100 евро (8,6 тысячи рублей), но если проступок с отягчающими обстоятельствами, например, сопротивлением полиции, то наказание может достигать 30 тысяч евро или даже четырех лет тюрьмы. Нарушение карантинного режима может влететь в копеечку в Норвегии. Здесь в самоизоляцию должны уходить пока только те, кто вернулся из-за границы, а также граждане, которые контактировали с зараженным COVID-19. За нарушение режима может грозить штраф в размере 20 тысяч норвежских крон (около 140 тысяч рублей) или 15-дневное тюремное заключение. На карантин обязаны отправляться вернувшиеся из-за границы либо подцепившие коронавирус жители Австралии. Штрафы за отказ повиноваться астрономические. В штате Новый Южный Уэльс за нежелание уйти в самоизоляцию оштрафуют на 11 тысяч австралийских долларов (около 500 тысяч рублей), а в Западной Австралии - на все 50 тысяч. Если таких денег у нарушителя нет, то можно сесть в тюрьму на год.

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