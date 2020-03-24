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24.03.2020 21:41
Рубрика: Экономика

Что в холодильнике, что в тарелке

Разумный запас продуктов на случай непредвиденных обстоятельств
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 64(8118)
Рекомендации о том, как готовиться, если вдруг случится долгий карантин, в практичной Германии выпустили еще недели за две до начала резкого роста заболеваемости COVID-19. У нас народ привычный к катаклизмам, а потому запасливость сидит глубоко в наших генах. Возможно, поэтому никаких четких указаний россиянам не давали.
Фастфуд, чипсы, еда быстрого приготовления - не лучший выбор. Наше все - каши, картошка, овощи. Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фастфуд, чипсы, еда быстрого приготовления - не лучший выбор. Наше все - каши, картошка, овощи. Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фастфуд, чипсы, еда быстрого приготовления - не лучший выбор. Наше все - каши, картошка, овощи. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Ну что ж, попробуем сориентироваться по немецким нормам. Итак, там посоветовали иметь на случай десятидневной изоляции следующий запас в расчете на одного человека:

Фото: РИА Новости
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20 литров питьевой воды;

полтора килограмма белковых продуктов - мяса, рыбы, яиц или яичного порошка;

2,5 литра молока;

400 граммов сливочного и растительного масла;

3,5 килограмма крупы, хлеба, картофеля, макарон и риса;

2,5 килограмма овощных консервов и орехов;

4 килограмма сухофруктов и фруктовых консервов;

бульонные кубики.

Плюс некоторое количество "вкусняшек" - печенья, шоколада, меда, сахара и прочих сладостей.

Это - минимальный расклад, о котором можно спорить. Кто-то, например, жизни не мыслит без утренней каши и вечернего стакана молока, и тогда в приведенные нормы просто не уложиться. Поэтому список можно корректировать с учетом личных предпочтений и наших российских реалий. Во-первых, даже у горожан, имеющих дачи, как правило, имеются запасы своей картошки-морковки. А она - наше все. Во-вторых, в отличие от немцев мы традиционно много едим консервов (хотя диетологи это и не приветствуют).

Закупать продукты надо с учетом их пользы и личных предпочтений

Все это народ и скупал в первую очередь, когда стали сгущаться карантинные тучи. Кстати, повышенный спрос на гречку вполне оправдан: эта крупа может храниться, не портясь, до 20 месяцев, а после вскрытия упаковки - четыре месяца. При этом у нее полноценный аминокислотный состав белка: она содержит восемь незаменимых аминокислот, в том числе аргинин и гистидин, то есть в какой-то мере может заменить животные белки. Тарелка гречневой каши с молоком - полноценный завтрак, а в экстремальных условиях - и обед.

С точки зрения пользы в сочетании со сроком хранения хороши также бобовые - фасоль, чечевица, горох. В них также много полноценного растительного белка. Ну, и об овощах забывать не надо. О квашеной капусте, например. Впрочем, власти в регионах в один голос утверждают: затариваться всем подряд не стоит, продукты в стране есть, дефицит временный, связан с ажиотажным спросом. Как только кладовки и холодильники будут забиты, в магазинах снова проявится все.

Кстати

Хлеб - только в упаковке

Один из самых задаваемых вопросов сейчас: можно ли заразиться через хлеб или другие продукты, которые мы покупаем уже готовыми и не греем перед подачей на стол.

Фото: iStock
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"Мы рекомендуем всем предприятиям, выпекающим хлеб, сейчас, когда обострилась эпидситуация, продавать хлеб только в упакованном виде. А продавцы и персонал, обеспечивающий в магазинах выкладку товаров, должны обязательно быть в масках и одноразовых перчатках, которые нужно менять каждые 3-4 часа, - сообщила "РГ" директор НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко. - Кроме того, по рекомендации Роспотребнадзора, на входе в магазин должна быть поставлена емкость с антисептиком для покупателей, чтобы они могли продезинфицировать руки. Лотки для хлеба тоже надо дезинфицировать каждые три-четыре часа. Выполнение этих правил поможет минимизировать риск заражения новым коронавирусом".

Аккуратнее надо быть и покупателям: например, если придя домой, положить упакованный хлеб на разделочную доску, на которой вы его будете резать, нельзя исключить риск "схватить" вирус.

Общепит

В бар после 60 хода нет

В рекомендациях предприятиям общепита минпромторг советует людям старше 60 лет воздержаться от посещения баров, кафе и ресторанов, а им обеспечить расстановку столов и стульев таким образом, чтобы расстояние между посетителями было не менее одного метра.

Людей в зал предложено допускать только после обработки рук дезинфицирующими средствами.

"Многие люди сегодня уже воздерживаются от посещения кафе и ресторанов, оборот уже упал на 15-20%. Рекомендации минпромторга позволяют нам работать и дальше в отличие от стран, где были приняты решения по закрытию ресторанов", - отметил "РГ" президент Профессионального Ресторанного Альянса Дмитрий Левицкий.

Елена Березина

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