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24.03.2020 14:15
Рубрика: В мире

Каково это быть зараженным COVID-19 и не иметь возможности сделать тест

Текст: Алексей Чуриков
Американец Майкл Баркер испытал на собственном опыте, с чем может столкнуться рядовой пенсионер США, если он заразился коронавирусом. И этот опыт оказался не слишком-то положительным. "Разочарование", - так описал Баркер свои эмоции от взаимодействия с медицинскими организациями и их подхода к тем, кто оказался в аналогичной ситуации. О деталях своего пути он рассказал в интервью для AFP.

69-летний пожарный в отставке, не подозревал, что все окажется настолько запущено. Он рассказал, что впервые почувствовал себя нехорошо после того, как они с супругой вернулись во Флориду из туристической поездки по горам штата Колорадо. Вначале Майкл подумал, что возможно ослабленное состояние его организма вызвано активным горными походами и обезвоживанием. "Но позже у меня разболелась голова. Поднялась температура, появились боли в теле, а также сильная жажда", - рассказал Баркер.

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Когда они с супругой 11 марта вернулись в свой город, Веллингтон, расположенный в 130 километрах от Майами, Майкл заподозрил, что мог заразиться коронавирусом. И ему захотелось как можно скорее сдать анализ на COVID-19. "Я хотел быть уверенным, чтобы предупредить друзей, всех тех, с кем мы общались. К тому же, у нас неподалеку живет дочь и два внука. Естественно мы не хотели подвергать их возможной опасности. Поэтому я должен был быть уверен в диагнозе", - поделился Майкл с журналистами.

Но его желание установить истину столкнулось, как и у многих других американцев, с непреодолимым препятствием. Оказалось, что сдать тест на коронавирус в Америке не так-то просто. "Я провел целый день в поисках хотя бы одного месте, где меня смогли бы осмотреть и сделать тест. Но это не сработало. В результате, я дозвонился до своего врача и записался к нему на обычный прием. Осмотрев меня, он сделал вывод о том, что действительно, это может быть коронавирус. Но на этом все, у них не было наборов для проведения тестов", - заявил бывший пожарный. Он безуспешно посетил две клиники, где по телефону сказали, что тесты есть, но деле оказалось, что нет.

Только через несколько дней, когда состояние Баркера стало резко ухудшаться, его жена решила побеседовать с соседом, который работает врачом скорой помощи в округе Палм-Бич. И только он, по знакомству, смог достать ему тест. Результат пришел через 5 дней и оказался положительным. То есть с момента появления первых симптомов и попыток сдать анализы прошло уже 10 дней.

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
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В итоге они с супругой приняли решение о самоизоляции, предложений о госпитализации к ним не поступало. "Голова постоянно болела, сознание было спутанным, ощущалось головокружение. Пропал аппетит. За эти дни я потерял больше 7 килограмм. Я не мог сделать вдох, чтобы не закашлять", - рассказал Майкл, которому сейчас уже гораздо лучше.

У его супруги, в возрасте 66 лет, симптомы проявились в виде бронхита. Но врачи отказываются делать ей тест на коронавирус. "У меня бронхит, тяжело дышать, сильные боли в груди. А они [врачи] разворачивают меня домой, потому что у меня нет температуры. Говорят, чтобы я возвращалась к ним только если почувствую себя гораздо, гораздо хуже", - заявила супруга Баркера.

Как уточняет AFP, в последнюю неделю власти штата Флорида закупили "несколько тысяч" наборов для тестов на коронавирус. Но в настоящий момент проверку могут пройти только врачи и люди старше 65, у которых имеются явные симптомы COVID-19.

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