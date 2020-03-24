Кардиолог назвал семь худших продуктов для сердца

Врач Центра сердечно-сосудистых заболеваний в Барселоне Пабло Канепа напомнил, что проблемы с сердцем провоцируют диабет, высокие давление и холестерин, стрессы, сидячий образ жизни, лишний вес, вредные привычки и регулярное употребление некоторой пищи.

В частности, вредит сердцу частое потребление богатого насыщенными жирами красного мяса. По мнению кардиолога, продукт в небольших количествах можно себе позволить не чаще трех раз в неделю.

Кроме того, стоит ограничить количество сливочного масла в рационе и не использовать продукт при жарке.

Специалист призывает и вовсе отказаться от всевозможной магазинной выпечки (кексов, булок, печенья) и готовой пиццы из супермаркетов, так в них содержится огромное количество транжиров.

Кроме того, осторожнее надо быть с солью (согласно последним данным, ее количество не должно превышать два грамма в сутки), алкоголем, сладкими энергетическими и газированными напитками.

- Вести здоровый образ жизни, если вы особенно заботитесь о своем сердце, означает соблюдать средиземноморскую диету и выполнять аэробные физические упражнения ежедневно в течение 45 минут, - пояснил Пабло Канепа.