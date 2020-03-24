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24.03.2020 07:30
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Кардиолог назвал семь худших продуктов для сердца

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Врач Центра сердечно-сосудистых заболеваний в Барселоне Пабло Канепа напомнил, что проблемы с сердцем провоцируют диабет, высокие давление и холестерин, стрессы, сидячий образ жизни, лишний вес, вредные привычки и регулярное употребление некоторой пищи.

Фото: Мария Волкова/РГ
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В частности, вредит сердцу частое потребление богатого насыщенными жирами красного мяса. По мнению кардиолога, продукт в небольших количествах можно себе позволить не чаще трех раз в неделю.

Кроме того, стоит ограничить количество сливочного масла в рационе и не использовать продукт при жарке.

Специалист призывает и вовсе отказаться от всевозможной магазинной выпечки (кексов, булок, печенья) и готовой пиццы из супермаркетов, так в них содержится огромное количество транжиров.

Кроме того, осторожнее надо быть с солью (согласно последним данным, ее количество не должно превышать два грамма в сутки), алкоголем, сладкими энергетическими и газированными напитками.

- Вести здоровый образ жизни, если вы особенно заботитесь о своем сердце, означает соблюдать средиземноморскую диету и выполнять аэробные физические упражнения ежедневно в течение 45 минут, - пояснил Пабло Канепа.

Общество Здоровье

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