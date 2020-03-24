Каждому пятому жителю Земли предписано сидеть дома из-за коронавируса

Для того, чтобы снизить скорость распространения коронавируса, каждому пятому жителю планеты рекомендовано оставаться дома, минимизировав выходы на улицу. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

По информации издания, на настоящий момент самоизоляция предписана примерно 1,7 из 7 миллиардов человек, живущих на Земле.

Вероятно, число тех, кто остается дома, еще вырастет в ближайшие дни, если темпы распространения заболевания останутся прежними. Напомним, что, по оценкам ВОЗ, первые 100 случаев заболевания были достигнуты за 67 дней, а последние 100 тысяч - всего за четыре дня. Всего в мире, по информации ВОЗ на 23 марта, насчитывается более 330 тысяч заболевших, из которых 14,5 тысячи скончались. На первом месте Западноевропейский регион, где более 171 тысячи подтвержденных случаев коронавируса и около девяти тысяч скончавшихся после инфицирования COVID-19.