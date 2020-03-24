Киев начал переговоры о реструктуризации внешнего долга

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина начала переговоры о реструктуризации внешнего долга с международными партнерами. Об этом премьер-министр сообщил в эфире телепередачи "Свобода слова", на канале ICTV. Как отмечает РИА Новости, переговоры по внешнему долгу начались на фоне расходов Киева по предотвращению эпидемии в коронавируса в стране.

"Второй вопрос - это внешние долги. Мы должны их реструктуризировать, и мы начали переговоры с нашими международными партнерами, но сегодня в мире идет колоссальная борьба за деньги. Все страны пытаются сегодня или занять или получить помощь, и мы действуем так, как делают все развитые страны мира - мы конкурируем за дешевый финансовый ресурс для нашего бюджета. Это и есть источники от наших международных партнеров", - цитирует Шмыгаля агентство.

Президент Украины Владимир Зеленский немногим ранее сообщил о готовности ряда международных финансовых институтов оказать поддержку Киеву в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом, якобы, заявили в МВФ, Всемирном банке и Европейском банке реконструкции и развития. По прогнозам замглавы офиса Юлии Ковалив, говорится в материале, дефицит государственного бюджета Украины в 2020 году вырастет до 7% от ВВП. А оптимальный сценарий развития экономической ситуации, по ее мнению, предполагает падение ВВП страны на 5%.