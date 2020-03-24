Киностудия им. Горького снимет фильм о борьбе россиян с коронавирусом

Как снимать кино в то время, когда люди находятся в изоляции друг от друга? Киностудия им. Горького предложила свой выход: в основу нового документального фильма войдут видео-дневники людей. Лента расскажет о том, как борются наши соотечественники с коронавирусом в разных концах света и как пандемия изменила жизнь русских по всему миру. Рабочее название - "ВиRus". Съемки начались две недели назад одновременно в 15 странах.

"В основе картины - видео-дневники русскоязычных людей, живущих в разных уголках мира, от Шанхая до Барселоны, от Сиднея до Дублина, - рассказала генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева. - Владельцы ресторанов, фрилансеры, врачи, актеры, студенты, вынужденные уйти в изоляцию, делятся событиями повседневной жизни, своими чувствами, страхами и мыслями о происходящем вокруг". По ее словам, режиссер фильма Алексей Кобылков вместе с героями пытается разобраться, как распространение коронавируса формирует новое ощущение реальности и личного пространства.

"Изоляция, в которой фактически оказался весь мир, для многих обернулась столкновением с собственным одиночеством, - отметила креативный продюсер студии Анастасия Рыцина, - и нам интересно, были ли наши герои готовы к таким переменам в своей жизни, как отразится изоляция на их бизнесе, семье, личной жизни и каким образом каждый из них распорядится часами в одиночестве".

Между тем

Сейчас будут появляться новые фильмы о коронавирусе. Режиссеры, продюсеры и их команды понимают, как важно зрителям знать, с чем столкнулось человечество. Так, например, 14 апреля на канале Discovery выходит лента с рабочим названием "Самые опасные вирусы. Коронавирус". В нем ученые и эксперты мирового уровня расскажут об опасном заболевании, вызвавшем пандемию.