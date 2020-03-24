Китай снимет карантин с провинции Хубэй с 25 марта

Агентство отмечает со ссылкой на опубликованное заявление Государственного комитета по делам здравоохранения региона, что в городе Ухань, являющемся административным центром провинции, эти ограничения прекратят действовать уже с 8 апреля.

Одновременно с этим сообщается, что Пекин вводит дополнительные меры контроля на своих границах. Все прибывающие в столицу КНР из-за рубежа граждане будут помещены в централизованный карантин и будут обязаны сдавать тест на COVID-19. Эти меры, направленные на снижение риска ввоза вируса на территорию страны, также вступят в силу с 25 марта.