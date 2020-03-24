Китайский доктор Лю Хуншен, который 13 лет проработал в "Спартаке", рассказал, как не подхватить коронавирус, как тренироваться и что есть во время карантина. А еще вспомнил Ухань, где служил в армии; заверил, что не ест летучих мышей и поделился впечатлениями от нынешнего "Спартака".

Доктор Лю 13 лет отработал в "Спартаке". Про его чудодейственные иголки - иглотерапию - известно всем. Китайская медицина в лице Лю способствовала скорому возвращению травмированных, заболевших. К нему приходили не только футболисты и тренеры, но и руководители. Защемило спину? Доктор Хуншен всегда рядом.

К нему многие футболисты, в том числе и спартаковские, приезжают до сих пор. Лю обустроил свой лечебный кабинет в одном из санаториев на окраине Москвы. И практикует там. Кажется, и его боль от того, что в "Спартаке" вскоре после чемпионства 2017 года он стал не нужен, немного утихла.

Но до сих пор сложно понять - зачем в клубе отказались от того, что реально работало и помогало, раз многие и сейчас обращаются к Лю. Взять обычную простуду - иголки Хуншена и тут готовы прийти на помощь.

- От простуды и пневмонии иглоукалывание и мануальная терапия, конечно, помогают. Каждый день читаю, что в Китае делают для профилактики заболевания коронавирусом. Точечный массаж, травы... Китайская и европейская медицина вместе помогают излечиться от этой болезни.

Доктор Лю рассказывает, что сам он родом из провинции Шандунь - это далеко от города Ухань, который, как известно, стал очагом распространения корнавируса: "Да, примерно 1500 километров. Но Ухань я знаю - служил там в армии".

А про сам вирус Хуншен рассуждает так:

- Сначала все думали, что вирус возник после того, как на местном рынке люди купили черную летучую мышь - и скушали. Вообще в южных районах едят летучих мышей. Но я никогда не попробую! Меня тошнит, как только представлю... Но сейчас говорят, что вирус возник не в Китае вовсе. Город Ухань принимал спортивные соревнования военных, там были и спортсмены из Америки. Не могу говорить на 100 процентов, но сейчас много сообщений, что вирус не китайский, а американский. Они-то думали грипп, а оказалось - нет.

Доктор Лю всем своим пациентам говорито простых правилах, которые надо соблюдать - особенно сейчас. Даже составил специальную памятку. Пока ставит иголки, ненавязчиво напоминает, как сейчас лучше себя вести.

- Лучше обойтись без рукопожатий. Руки мыть секунд 20 и под проточной водой. А еще можно раствором спирта обработать. Внутрь спирт не надо. По возможности не ходите в метро, в автобус. И важно не сильно нервничать из-за всей этой ситуации. Нужно хорошее настроение! Было бы неплохо ходить в маске на улице. Но в России не привыкли, как в Китае - там всегда зимой надевают маску. Я тоже здесь не надеваю. Питание. Надо есть свежие фрукты. Продукты с высоким содержанием белка. Чай с имбирем и медом. Чеснок и лук покушайте. Надо привыкать - и чтобы люди не ругались, что воняет! Ну, и о небольшой физической нагрузке тоже не забывайте.

Доктор Лю Хуншен составил 10 правил для футболистов на время #карантин из-за #COVID2019



Он расскажет о них на моем канале: https://t.co/YkntVQKgSE



А пока можете просто прочитать⬇️ pic.twitter.com/pH1l1rW1uD — Артем Локалов (@lokalov) March 19, 2020

У всех клубов мира сейчас карантин. В футбол играют разве что в Беларуси. И в "Спартаке", за которым по-прежнему следит Лю, пауза. Приходится обсуждать недавние матчи:

- Сейчас "Спартак" не очень хорошо выступает. Нестабильная команда - только восьмое место. С "Динамо" очень хорошо играли, а с ЦСКА только первые 20 минут... Сам на стадион хожу редко. Больше смотрю по телевизору.

О том, что когда-нибудь он вернется в "Спартак", Лю не думает:

- Скучай не скучай, но у меня уже возраст. Таких командировок и перелетов, какие были в "Спартаке", уже не хочу. Каждый год по много месяцев не бывал дома. Надо воспитать детей как следует. У меня ведь из-за работы в "Спартаке" дети по-китайски не говорили. Сейчас хотя бы начали. И многое зависит, извините, от зарплаты. Если будет такая маленькая, как была в "Спартаке", сто процентов не вернулся бы.

Кто всегда тепло отзывается о докторе "Спартака" Лю Хуншене, так это болельщики "Спартака". И он отвечает им тем же:

- Люблю всех болельщиков, особенно спартаковских. Всегда говорю: нет спартаковских болельщиков - нет команды. Поэтому их надо уважать. Но иногда болельщики не знают ситуацию внутри команды - и тогда я советую им лишнего не говорить.

У владельца "Спартака", вице-президента "Лукойла" Леонида Федуна - непростые времена. Дело не столько в том, что стадион простаивает без болельщиков. Цены на нефть катастрофически низки. А игрокам надо платить зарплату.

- Когда работал в "Спартаке", конечно, лечил и Федуна, и вообще руководство, - вспоминает доктор. - Как обходятся без меня сейчас? Это мир... Люди уходят, а шарик все равно крутится. То же и про "Спартак" можно сказать. Дай бог, чтобы все были здоровы - я всем это говорю.