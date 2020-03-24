Кокорин признан лучшим игроком РПЛ в марте

Нападающий футбольного клуба "Сочи" Александр Кокорин признан лучшим игроком марта в РПЛ.

В марте на счету арендованного у "Зенита" нападающего три забитых мяча в четырех проведенных матчах. 29-летний форвард, который только зимой был заявлен за клуб, помог своей команде набрать 9 очков.

Кокорин выиграл голосование на странице РПЛ "ВКонтакте" и у экспертов "Матч ПРЕМЬЕР". При этом, по мнению экспертов РПЛ, лучшим был признан голкипер "Уфы" Александр Беленов.

Лучшим тренером марта признан наставник "Сочи" Владимир Федотов, пришедший в клуб нынешней зимой из "Оренбурга". Благодаря трем победам в четырех матчах сочинцы занимают 12-е место в таблице чемпионата, набрав 24 очка.

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес признан автором самого красивого гола в марте.