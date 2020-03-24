Кокорин признан лучшим игроком РПЛ в марте

Новости

Врач рассказал об особенностях заражения коронавирусом 13:10
Инженеры из Новосибирска и Уфы испытают авиадвигатели для электролетов 13:04
Пассажир убил владимирского таксиста из-за 250 рублей 13:03
Родителям не оформят больничный из-за дистанционного обучения детей 13:02
Бомбардировщики Ту-95 пролетели над Тихим океаном и Японским морем 13:01
Минск и Москва сформируют единую базу невыездных граждан 13:01
Volkswagen заморозил производство машин в России 13:00
Дело обвиняемого в убийстве историка Соколова поступило в суд Петербурга 12:57
В Испании уже 35 тысяч человек заболели коронавирусом 12:57
В Рязани бригады "скорой" отправлены на карантин из-за коронавируса 12:56
ФСИН ввела круглосуточный мониторинг эпидемической ситуации в СИЗО и колониях 12:51
Таиланд объявит чрезвычайное положение из-за коронавируса 26 марта 12:50
В центре Новороссийска обнаружен фашистский бункер 12:48
С жилого дома Электродного завода в Москве сняли руфера 12:45
В Удмуртии обнаружили самый большой черный тополь в Европе 12:40
В Ставрополе рассказали о состоянии инфекциониста с COVID-19 12:40
Лукашенко рассчитывает нарастить сотрудничество с Китаем 12:40
В Коми госпитализируют трех человек с подозрением на COVID-19 12:37
В Австрии из-за отсутствия рабочих под угрозой оказалась уборка урожая 12:35
В Москве электричка насмерть сбила женщину 12:33
В "Аптекарском огороде" альпинисты обрезали бананы 12:33
Минтруд: Свободных вакансий в России в два раза больше, чем соискателей 12:31
Сирия временно закрыла границу с Ливаном из-за коронавируса 12:28
Умер основатель группы Deutsch Amerikanische Freundschaft Габи Дельгадо 12:26
СК завел дело о найденных под Тамбовом мертвых детях 12:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как правильно дезинфицировать гаджеты
Как правильно дезинфицировать гаджеты
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
24.03.2020 11:51
Рубрика: Спорт

Кокорин признан лучшим игроком РПЛ в марте

Текст: Максим Домчев
Нападающий футбольного клуба "Сочи" Александр Кокорин признан лучшим игроком марта в РПЛ.
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В марте на счету арендованного у "Зенита" нападающего три забитых мяча в четырех проведенных матчах. 29-летний форвард, который только зимой был заявлен за клуб, помог своей команде набрать 9 очков.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Тренеры признали Дзюбу лучшим футболистом РПЛ в приостановленном сезоне

Кокорин выиграл голосование на странице РПЛ "ВКонтакте" и у экспертов "Матч ПРЕМЬЕР". При этом, по мнению экспертов РПЛ, лучшим был признан голкипер "Уфы" Александр Беленов.

Лучшим тренером марта признан наставник "Сочи" Владимир Федотов, пришедший в клуб нынешней зимой из "Оренбурга". Благодаря трем победам в четырех матчах сочинцы занимают 12-е место в таблице чемпионата, набрав 24 очка.

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес признан автором самого красивого гола в марте.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Сочи" Чемпионат России по футболу 2019/2020

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Антонов призвал HRW не дезинформировать о ситуации с коронавирусом в РФ
Китай снимет карантин с провинции Хубэй с 25 марта
Экипажам воздушных судов разрешили не проходить карантин
Депздрав Москвы: Пожилая москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса
Джонсон объявил в Великобритании карантин
Александр Кержаков: Недостаточно быть только талантливым
Чемпионат Европы по футболу перенесли с 2020 на 2021 год