Химики нашли способ остановить размножение коронавируса в легких

Ученые всего мира работают над созданием вещества, которое могло бы справиться с новым вирусом. Одна из попыток предпринята учеными Германии и Китая.

Им удалось улучшить альфа-кетоамиды, способные нарушить деятельность главной протеазы вируса SARS-CoV-2 - того самого белка, который расщепляет длинные аминокислотные цепочки на более короткие, и из них образуются вирусные белки. Если заблокировать работу главной протеазы, то вирус не сможет производить новые белки, и потеряет способность к размножению. Оставалось теперь придать спасительным альфа-кетоамидам такие свойства, чтобы они оставались жизнеспособными в человеческих клетках.

Ученые изменили структуру вещества, переместив важные участки молекулы в положение, в котором они будут недоступны для клеточных протеаз, и увеличив растворимость кетоамидов. Затем молекулу модифицировали так, чтобы специфическое ингибирование коронавирусов SARS оказалось максимальным при наибольшей продолжительности жизни вещества в клетке.

Первые эксперименты на мышах, которым ввели вещество с помощью ингаляции, показали, что препарат с улучшенными альфа-кетоамидами попадает в легкие и задерживается в них в среднем на 2,7 часа, а главное, не вызывает побочных эффектов. Результаты исследования опубликовал журнал Science.