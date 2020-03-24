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24.03.2020 20:05

Сильные стороны COVID-19

Корреспондент "Российской газеты" провела 14 дней на карантине
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 63(8117)
Две недели я была в добровольной самоизоляции после отпуска в Испании. И вела дневник карантина на сайте "Российской газеты". За десять дней его прочитали почти 460 тысяч человек - многих сегодня волнует, как мы пройдем это нелегкое испытание. Многое, конечно, зависит от нас самих. Но далеко не всё! Очень далеко. В этом я убедилась на собственном опыте.
За десять дней дневник Натальи прочитали почти 460 тысяч человек. Фото: Наталья Решетникова/РГ За десять дней дневник Натальи прочитали почти 460 тысяч человек. Фото: Наталья Решетникова/РГ
За десять дней дневник Натальи прочитали почти 460 тысяч человек. Фото: Наталья Решетникова/РГ

Симптомов заражения (тьфу-тьфу - не сглазить) у меня нет. Уже вышла на работу. Забыть? Не могу. Погружаясь все глубже в суть обороны против COVID-19, я понимала, что есть в ней и слабые места, которые прибавляют вирусу силы.

Подруга прислала селфи и подпись "По Праге нельзя передвигаться с открытым ртом и носом". А как у нас? А у нас - это первая проблема. Много вы видели людей в масках?

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Самый популярный вопрос, с которым обращаются жители области на телефон "112" (система экстренных оперативных служб): "Где купить маску?". Слежу, что об этом пишут в соцсетях: "Звонил туда-то, по аптекам. Нигде нет". "Купила марлю. Буду шить", - нашла выход приятельница. Многие уже пошли по этому пути. Средства защиты в первую очередь хотят видеть на детских лицах. "Так спокойнее", - объяснила мама третьеклашки.

В распоряжении главы региона N 44-р от 16 марта 2020 года "О противодействии завозу и распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Новосибирской области" говорится, что в регионе должны быть приняты меры по поддержке неснижаемого запаса средств индивидуальной защиты (маски). Хочется верить, что маски станут доступны всем.

В этом же распоряжении есть фраза, которая повторяется дважды: "рекомендовать гражданам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции...". Но так и не нахожу, о каких странах идет речь. Проблема номер два. К счастью, уже решенная. Но совсем недавно была неразбериха со странами. Каждый регион составлял свой список. У мэра Москвы сразу 11 стран, а в Новосибирской области сначала было четыре страны: КНР, Южная Корея, Иран, Италия. Нет страны в списке, нет карантина. Нет и больничного. Наконец, Роспотребнадзор обязал всех вернувшихся из-за границы и их близких сидеть дома.

Проблема третья - так и не смогла ее решить. Звоню на "горячую линию" Министерства здравоохранения РФ: 8-800-200-0-200. Объясняю: сижу дома на самоизоляции. Как получить больничный. Перенаправляют на "горячую линию" Роспотребнадзора: 8-800-550-99-03. Телефон упорно молчит.

Тогда звоню на номера, указанные на сайте управления Роспотребнадзора по Новосибирской области. В трубке - гудки. У "горячей линии" есть перерывы в работе? Почему тогда не указано время работы?

Обнаружила, что запущен федеральный сайт "стопкоронавирус.рф". Указан телефон: 8-800-2000-112. Мой вопрос о порядке получения больничного ставит сотрудницу службы в тупик. Она отлучается и возвращается с конкретным ответом: "Граждане, вернувшиеся из поездки в неблагоприятные по коронавирусу страны, без симптомов заболевания, должны обратиться в свою поликлинику". Я уточнила: "Вызвать скорую?" Нет. "Сходить в поликлинику?" Нет. Надо позвонить в поликлинику, и там уже все решат. Круг замкнулся.

Фото: youtube.com/ PREMIER
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Четвертая проблема. Она не дает мне покоя с первого дня возвращения из отпуска. В аэропорту нас никто не проверял. Может, потому что мы - транзитные пассажиры? Надо бы и на это обратить внимание. С аэропортом связана и пятая проблема. О ней мне рассказал коллега из другого региона. Он встречал в жену из Германии. Померили температуру пассажиров, "аномалий" не нашли. Обязали подписать бумаги о необходимости пройти карантин. И все отправились домой. На такси, аэроэкспрессе, метро... Странный какой-то получается карантин. Хорошо бы и об этом подумать. Как исключить контакты с другими людьми тех, кто вернулся из опасных стран.

Пятая проблема - дети. Их отправили на каникулы, чтобы меньше общались между собой, а они - в супермаркетах, общественных местах. Родители - на работе, им оттуда не уследить.

И, наконец, шестая проблема. С ней я столкнулась в последний день карантина. Как для работы взять справку, что я была на карантине и здорова? Таким, как я, - без симптомов и больничного? По совету службы "112" звоню в кол-центр поликлиники по месту жительства. В ожидании своей очереди я провела 50 минут! Спрашивается, зачем такой кол-центр? Наконец мне ответили: "Если нет симптомов и вам не надо закрывать больничный, идите и работайте. Если нужна справка, приходите в поликлинику". Вот такой карантин получился.

"РГ" продолжает на своем сайте публиковать "Дневник. На карантине". Теперь его ведет Мария Волкова, наш собкор из Нижнего Новгорода. Она вернулась с Кипра, где отдыхала с дочками и мужем. Их самоизоляция только началась.

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