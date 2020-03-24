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24.03.2020 14:51
Рубрика: Власть

Косачев: США строят международный порядок на правилах, а не на праве

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
В некоторых соседних странах Гаага превратилась почти в национальную идею, в том числе потому, что в этом городе сейчас проходит весьма спорный с самого начала судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 над восточной Украиной в 2014 году.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Однако как раз данное дело ведет обычный окружной суд Нидерландов, а вот под символической "Гаагой", призванной покарать лидеров недружественных государств, грозящие ею понимают обычно Международный уголовный суд (МУС) в этом городе.

Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev
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Пикантность ситуации в том, что МУС недавно решил начать расследования военных преступлений в Афганистане, включая и те, что совершались американскими военными. Реакция "главного стража мировой законности" была весьма показательной: госсекретарь США М. Помпео назвал это решение поистине поразительным шагом "безответственного политического учреждения, маскирующегося под юридический орган", и пообещал, что США защитят своих должностных лиц "от этого предательского беззаконного суда и средства для политической вендетты".

Но этого лидерам сверхдержавы, где правосудие превратилось в своего рода культ, показалось мало. Шеф внешнеполитической службы США анонсировал "политику визовых ограничений против тех, кто персонально ответственен за любые расследования ICC в отношении американских военных". То есть, напомню, против судей международного суда. Той самой "Гааги", которой любят погрозить и нам, как судом некой высшей справедливости. Но и это еще не все. Помпео пообещал, что визовые ограничения не будут концом усилий США: "Мы готовы предпринять дополнительные шаги, в том числе экономические санкции, если ICC не изменит свой курс".

Собственно, это все, что нужно знать об отношении США к международному правосудию, о тех принципах, на которых предполагается строить "международный порядок, основанный на правилах", а не на праве. Некоторые животные по-прежнему "равнее" других.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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