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24.03.2020 17:19
Рубрика: Экономика

Всем сдаться

Кто, когда и как должен отчитаться о доходах
Текст: Юлия Кривошапко
Чуть больше месяца осталось до конца декларационной кампании. Сообщить о доходах, полученных в 2019 году, граждане должны до 30 апреля.
Декларацию о доходах можно подать и в бумажном, и в электронном виде. Фото: Вергун Антое/ ТАСС Декларацию о доходах можно подать и в бумажном, и в электронном виде. Фото: Вергун Антое/ ТАСС
Декларацию о доходах можно подать и в бумажном, и в электронном виде. Фото: Вергун Антое/ ТАСС

От кого ждут отчета

Фото: Алексей Бурло
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В числе тех, кто обязан отчитаться о своих доходах, индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты. Также подать налоговую декларацию должны граждане, которые в 2019 году продавали недвижимость, находившуюся в собственности меньше минимального срока владения (для продажи единственного жилья по новым правилам достаточно, чтобы с момента его покупки прошло 3 года), или транспортные средства, получали дорогие подарки не от близких родственников или доходы из-за границы (например, работали в другой стране, при этом являясь налоговыми резидентами РФ), сдавали имущество в аренду.

На бумаге и в "цифре"

Декларацию можно подать как в бумажном, так и в электронном виде. В последнем случае на сайте Федеральной налоговой службы nalog.ru, в разделе "Физические лица", можно скачать программу "Декларация", которая поможет подготовить нужные документы. Кроме того, можно использовать личный кабинет налогоплательщика. Он позволяет не только подать сами документы, но и отследить их проверку.

Фото: iStock
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С 2020 года у налогоплательщиков появилась возможность подавать декларации о доходах через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Днем сдачи такой налоговой декларации считается день ее приема многофункциональным центром. Работник МФЦ по просьбе налогоплательщика должен проставить на копии налоговой декларации отметку о приеме документов с указанием даты.

Форма имеет значение

Практически каждый год налоговая декларация 3-НДФЛ обновляется. Нынешний не стал исключением. В новой форме декларации есть важные изменения, касающиеся налоговых вычетов.

Во-первых, при расчете вычета по расходам на лекарства сумма, уплаченная за медикаменты, теперь указывается в отдельной строке (раньше вместе с тратами на оплату медицинских услуг).

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
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Напомним, раньше вычет на приобретение лекарств можно было получить только на препараты из специального перечня правительства. Теперь можно указывать расходы на все лекарства, которые выписал лечащий врач и которые приобретались за счет собственных средств налогоплательщика.

Во-вторых, при отражении имущественного вычета по расходам на недвижимость в новой форме декларации нужно указать код "1", если речь идет о затратах на строительство жилья, или "2", если куплен готовый объект.

Когда платить налог

Заплатить налог на доходы физлиц (13%) по поданной декларации гражданам нужно будет до 15 июля 2020 года. Для тех, кто не представит декларацию до 30 апреля или не заплатит налог вовремя, предусмотрены штрафные санкции. В первом случае придется заплатить 5% от не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% этой суммы и не менее одной тысячи рублей. Во втором случае (неуплата НДФЛ) штраф составляет 20% от суммы неуплаченного налога.

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