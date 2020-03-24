Кто, когда и как должен отчитаться о доходах

Чуть больше месяца осталось до конца декларационной кампании. Сообщить о доходах, полученных в 2019 году, граждане должны до 30 апреля.

Декларацию о доходах можно подать и в бумажном, и в электронном виде. Фото: Вергун Антое/ ТАСС

От кого ждут отчета

В числе тех, кто обязан отчитаться о своих доходах, индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты. Также подать налоговую декларацию должны граждане, которые в 2019 году продавали недвижимость, находившуюся в собственности меньше минимального срока владения (для продажи единственного жилья по новым правилам достаточно, чтобы с момента его покупки прошло 3 года), или транспортные средства, получали дорогие подарки не от близких родственников или доходы из-за границы (например, работали в другой стране, при этом являясь налоговыми резидентами РФ), сдавали имущество в аренду.

На бумаге и в "цифре"

Декларацию можно подать как в бумажном, так и в электронном виде. В последнем случае на сайте Федеральной налоговой службы nalog.ru, в разделе "Физические лица", можно скачать программу "Декларация", которая поможет подготовить нужные документы. Кроме того, можно использовать личный кабинет налогоплательщика. Он позволяет не только подать сами документы, но и отследить их проверку.

С 2020 года у налогоплательщиков появилась возможность подавать декларации о доходах через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Днем сдачи такой налоговой декларации считается день ее приема многофункциональным центром. Работник МФЦ по просьбе налогоплательщика должен проставить на копии налоговой декларации отметку о приеме документов с указанием даты.

Форма имеет значение

Практически каждый год налоговая декларация 3-НДФЛ обновляется. Нынешний не стал исключением. В новой форме декларации есть важные изменения, касающиеся налоговых вычетов.

Во-первых, при расчете вычета по расходам на лекарства сумма, уплаченная за медикаменты, теперь указывается в отдельной строке (раньше вместе с тратами на оплату медицинских услуг).

Напомним, раньше вычет на приобретение лекарств можно было получить только на препараты из специального перечня правительства. Теперь можно указывать расходы на все лекарства, которые выписал лечащий врач и которые приобретались за счет собственных средств налогоплательщика.

Во-вторых, при отражении имущественного вычета по расходам на недвижимость в новой форме декларации нужно указать код "1", если речь идет о затратах на строительство жилья, или "2", если куплен готовый объект.

Когда платить налог

Заплатить налог на доходы физлиц (13%) по поданной декларации гражданам нужно будет до 15 июля 2020 года. Для тех, кто не представит декларацию до 30 апреля или не заплатит налог вовремя, предусмотрены штрафные санкции. В первом случае придется заплатить 5% от не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% этой суммы и не менее одной тысячи рублей. Во втором случае (неуплата НДФЛ) штраф составляет 20% от суммы неуплаченного налога.