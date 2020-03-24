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24 марта 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 62(8116)

Указ Президента Российской Федерации от 23 марта 2020 г. N 182 "О присуждении премий Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры 2019 года"

Дата подписания 23 марта 2020 г.
Опубликован 24 марта 2020 г.

Рассмотрев предложения Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, постановляю:

Присудить премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры 2019 года и присвоить почетное звание лауреата премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры:

Аккуратову Олегу Борисовичу, пианисту, - за вклад в развитие отечественного музыкального искусства и просветительскую деятельность;

Смирновой Ольге Вячеславовне, артистке балета - ведущему мастеру сцены федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический Большой театр России", - за вклад в развитие отечественного хореографического искусства;

Шапошникову Максиму Викторовичу, директору государственного бюджетного учреждения культуры "Белгородский государственный центр народного творчества", - за реализацию культурно-просветительского проекта "Всероссийская школа клубной инноватики".

Президент Российской Федерации

В. Путин