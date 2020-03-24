Указ Президента Российской Федерации от 23 марта 2020 г. N 182 "О присуждении премий Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры 2019 года"

Рассмотрев предложения Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, постановляю:
Присудить премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры 2019 года и присвоить почетное звание лауреата премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры:
Аккуратову Олегу Борисовичу, пианисту, - за вклад в развитие отечественного музыкального искусства и просветительскую деятельность;
Смирновой Ольге Вячеславовне, артистке балета - ведущему мастеру сцены федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический Большой театр России", - за вклад в развитие отечественного хореографического искусства;
Шапошникову Максиму Викторовичу, директору государственного бюджетного учреждения культуры "Белгородский государственный центр народного творчества", - за реализацию культурно-просветительского проекта "Всероссийская школа клубной инноватики".
Президент Российской Федерации
В. Путин