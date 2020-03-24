Лукашенко рассчитывает нарастить сотрудничество с Китаем

Даже на фоне обострившейся ситуации с пандемией коронавируса Александр Лукашенко не исключает возможность "нарастить торгово-экономическое сотрудничество с Китаем". Об этом, передает его пресс-служба, белорусский руководитель заявил 24 марта на встрече с послом КНР Цуй Цимином.

Более того, комментируя развитие двустороннего сотрудничества, президент дал понять своему визави, что не заметил особого провала. "Да, была пауза (вы знаете, она не с Беларусью связана). Мы это воспринимаем нормально", - констатировал он.

Главной задачей дня для обеих стран Лукашенко считает необходимость сконцентрироваться на восстановлении формата взаимодействия. "Не просто восстановить, возобновить наше сотрудничество с Китаем, но и нарастить его в этом году, преодолев некое отставание. Это в наших силах. И мы это сделаем", - подчеркнул он.

Обращаясь к послу, Лукашенко просил передать своему другу, председателю КНР Си Цзиньпину, что его очень ждут в Беларуси. Президент отметил, что сейчас стороны ведут подготовку к предстоящему визиту на высшем уровне. "У нас еще есть время подготовиться к нему, чтобы он был наполнен нужными для двух государств мероприятиями", - подчеркнул белорусский лидер.

В свою очередь Цуй Цимин передал главе Беларуси теплый привет и наилучшие пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина, подчеркнув, что в Пекине высоко ценит сотрудничество и дружбу с Синеокой. "Вы всегда уделяете большое внимание развитию отношений с Китаем, заботитесь и продвигаете китайско-белорусское сотрудничество в различных областях", - отметил китайский дипломат.

Эксперты признают, что наиболее масштабным проектом сотрудничества двух стран является индустриальный парк "Великий камень", расположенный в 25 километрах от Минска. В нем уже зарегистрировано 58 резидентов, а сумма заявленных инвестиций составила $1,2 млрд.

А товарооборот двух государств, уточняет источник в администрации президента, в истекшем году достиг $4,6 млрд, увеличившись на 22 процента по сравнению с 2018-ым. Кроме того, в РБ поступило инвестиций из Пекина почти на $170 млн. С финансовыми институтами Поднебесной заключено 35 кредитных соглашений на сумму около $8,4 млрд, профинансированы 22 проекта на сумму в $4,1 млрд.

Кстати, в Минске, принимая меры для борьбы с распространением коронавируса, действуют с учетом и накопленного опыта Китая, констатировал на встрече Лукашенко. Он обратил внимание посла, что все случаи заболевания, которые зафиксированы в стране, завезены из-за границы. В то же время, несмотря на большое число граждан КНР, которые приезжают на работу в РБ, еще не было ни одного случая, чтобы они были инфицированы. "Мы очень аккуратно работали и работаем, и пытаемся действовать профессионально и точечно", исходя из совместного опыта, резюмировал белорусский руководитель.