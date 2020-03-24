Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус

Льва Лещенко и его жену Ирину госпитализировали с подозрением на коронавирус, сообщает "МК".

По данным издания, супруги находятся в инфекционной больнице посёлка Коммунарка Новомосковского административного округа Москвы.

Отмечается, что их доставили на "скорой помощи" несколько дней назад. У артиста и его супруги тогда диагностировали двустороннюю пневмонию. Коронавирус пока точно не диагностирован. В данный момент речь идёт о профилактике - успокаивает издание.

Кроме того, сообщается, что Лещенко посетил друг семьи Владимир Винокур. Он проинформировал СМИ, что недавно отметивший 78-летие Народный артист РСФСР в последнее время страну не покидал - как и Ирина.