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Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус

Новости
    24.03.2020, 16:07
Текст:   Козьма Лоханкин

Льва Лещенко и его жену Ирину госпитализировали с подозрением на коронавирус, сообщает "МК".

Фото: Виктор Васенин/ РГ
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По данным издания, супруги находятся в инфекционной больнице посёлка Коммунарка Новомосковского административного округа Москвы.

Отмечается, что их доставили на "скорой помощи" несколько дней назад. У артиста и его супруги тогда диагностировали двустороннюю пневмонию. Коронавирус пока точно не диагностирован. В данный момент речь идёт о профилактике - успокаивает издание.

Кроме того, сообщается, что Лещенко посетил друг семьи Владимир Винокур. Он проинформировал СМИ, что недавно отметивший 78-летие Народный артист РСФСР в последнее время страну не покидал - как и Ирина.

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