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Рубрика: Власть

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Дмитрий Медведев нацелил "Единую Россию" на помощь гражданам
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Столичный выпуск № 63(8117)
Председатель "Единой России", зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса - это испытание для страны, людей и бизнеса. Он призвал партийцев в регионах активнее использовать ресурсы волонтеров и привлекать их к работе для помощи людям из группы риска.

Во вторник Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений партии и призвал их продумать меры поддержки населения.

"В ближайшее время в каждом регионе должна быть создана сеть взаимопомощи на базе наших первичек. В поддержке особенно нуждаются наиболее уязвимые категории - это пенсионеры, особенно одинокие пенсионеры, инвалиды и те, кто входит в так называемую группу риска", - заявил он. Задействует партия и волонтерский ресурс. Уже сейчас в 13 регионах открыты волонтерские центры партии по оказанию помощи гражданам, они развернуты на базе общественных приемных "ЕР". До конца недели их планируется открыть во всех субъектах РФ.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
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Медведев также обратился к главам регионов, которые являются кандидатами на должности секретарей региональных отделений партии, с просьбой помочь социально-ответственному бизнесу. "Я думаю, что коллеги все тоже прекрасно понимают, что, очевидно, это испытание и для страны, и для людей, и для бизнеса, который, по сути, те же самые люди. Это рабочие места, это падение производства в некоторых случаях, в некоторых секторах экономики, особенно когда речь идет о малом, среднем бизнесе", - заявил председатель "ЕР".

И правительство, и парламент уже разрабатывают меры поддержки, напомнил он. Но и региональные власти могут внести свою лепту. "И аренда, и целый ряд других моментов находится всецело в компетенции региональных властей, и, конечно, здесь нужно проявить понимание и социально ответственному бизнесу помочь", - сказал он.

Председатель "Единой России" также выступил за то, чтобы губернаторы занимались и партийной работой. "Мы не форсировали раньше эти процессы, очень часто у нас должность губернатора и должность секретаря регионального отделения были разными", - напомнил он. Но сейчас, чтобы добиться максимального эффекта в помощи стране и людям, важно объединить государственные и партийные возможности.

В поддержке особенно нуждаются наиболее уязвимые категории - это пенсионеры, инвалиды и те, кто входит в так называемую группу риска

Медведев также сообщил, что из-за коронавируса предварительное внутрипартийное голосование "Единой России" пройдет в электронном формате 31 мая. Дебаты будут организованы с 15 по 20 апреля с помощью видеопрезентаций.

Отдельно председатель партии подчеркнул, что ключевым направлением работы "Единой России" остается реализация мер, заявленных в Послании президента. По его словам, это особенно важно с учетом экономической ситуации в мире. "Вполне вероятно, будет в итоге довольно тяжелая ситуация в развитии мировой экономики в ближайшее время. Тем не менее мы свои национальные проекты должны реализовывать, потому что это позволит нам быстрее выбраться из тех сложностей, которые, вероятно, будут", - подчеркнул Медведев.

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