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24.03.2020 16:29
Рубрика: Власть

Медведев назвал самодисциплину лучшей мерой профилактики коронавируса

Текст: Айсель Герейханова

Председатель партии "Единая Россия" заявил, что ситуация с коронавирусом в России более спокойная, чем в других странах. Но расслабляться нельзя, подчеркнул он.

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"Нужно четко, строго соблюдать все рекомендации, которые есть, все решения, которые принимаются государственными органами, помнить о том, что лучшая мера профилактики - это самодисциплина и, конечно, поддержка тех, кто нуждается в такой поддержке", - отметил Медведев на встрече на встрече с кандидатами на должности секретарей региональных отделений партии.

Он также добавил, что пандемия коронавируса - это испытание для страны, людей и бизнеса. Медведев призвал партийных коллег оказывать людям всестороннюю поддержку.

"Нам нужно подумать, коллеги и в правительстве, естественно, этим занимаются, и из парламента коллеги этим занимаются - как поддержать, но они же все работают на ваших территориях, понятно, что и аренда, и целый ряд других моментов находятся всецело в компетенции региональных властей. И конечно, здесь нужно проявить понимание и социально ответственному бизнесу помочь", - поручил председатель партии.

По его словам, ситуация остается достаточно сложной, предпринимаются серьезные меры безопасности. Председатель партии также поблагодарил медиков и волонтеров, которые ежедневно работают на то, чтобы победить эпидемию.

Власть Работа власти Партии "Единая Россия" Распространение коронавируса COVID-19

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