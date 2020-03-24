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24.03.2020 15:11
Рубрика: Власть

Мэр Москвы заявил о высокой динамике развития коронавируса

Текст: Ксения Воронцова
Динамика развития коронавируса высокая, около 300 случаев заболевания официально подтверждены в Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

"В настоящее время у нас около 500 уже, часть еще не подтвержденных, мы работаем, подтверждены 300 (случаев заболевания коронавирусом - прим. "РГ"). Может быть, до 80-90% подтвердятся", - сказал столичный градоначальник.

Вице-премьер Татьяна Голикова, присутствовавшая на совещании, уточнила, что в Москве 290 случаев заболевания официально подтверждены, еще 150 проверяются.

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"Динамика высокая, это серьезная история, как она разворачивается", - добавил мэр столицы.

По словам Собянина, реально заболевших больше, но достаточно много людей находятся дома на самоизоляции после приезда из-за границы, не тестируются, чувствуют себя при этом хорошо.

"У нас восемь больных средней тяжести, из них два - с высокой степенью тяжести, один в Коммунарке, один в другой больнице. Они на искусственном дыхании", - уточнил мэр.

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