МЭР предлагает субсидировать убытки туроператоров в связи с коронавирусом

Министр экономического развития предложил компенсировать убытки туроператоров, связанные с невозвратными тарифами по авиаперевозкам с 24 по 30 марта 2020 года. Туроператоры получат субсидии за расходы, связанные с вывозом туристов из стран, где были введены ограничения в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Кроме того, министерство экономического развития предлагает компенсировать оплату возвратных рейсов туроператорам, которые вывозили туристов из РФ в течение двух недель после "закрытия" стран. Соответствующий законопроект уже внесен в правительство.

За счет субсидий туроператоры смогут ускорить возврат денежных средств туристам. Согласно законодательству, туроператоры обязаны в полном объеме вернуть деньги за оплаченные туры. Однако при этом сами туроператоры часто не могут получить свои депозиты от авиакомпаний по оплаченным, но не исполненным перевозкам в составе турпакета.