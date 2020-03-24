Названа самая эффективная мера против распространения коронавируса

Самоизоляция - самый эффективный способ сдержать распространение коронавируса. Это доказали в своем новом исследовании ученые из Университета Западной Австралии.

Для оценки мер использовалось компьютерное моделирование: ученые проанализировали, что лучше всего снижает пиковую заболеваемость и нагрузку на систему здравоохранения. Они использовали данные по провинции Хубэй в Китае и адаптировали их к модели города Ньюкасл в Австралии с населением чуть более 270 тысяч человек. Двумя наилучшими вариантами, как показал эксперимент, стали дистанционная работа или учеба и сокращение на 70 процентов всех социальных контактов за их пределами.

Ведущий автор исследования профессор Джордж Милн пояснил, что если закрытие учебных заведений или удаленная работа будут выбраны в качестве главной меры карантина, то само по себе это не так эффективно. В сочетании с сокращением контактов за пределами работы и учебы хотя бы на 30 процентов эта мера будет работать заметно лучше.

Ученые имитировали передачу вируса в модели городского сообщества и сравнили различные стратегии социального дистанцирования. Исходя из разных сценариев они оценили рост заболеваемости, величину эпидемического пика и продолжительность вспышки вируса. Имели значение не только степень социальной изоляции, но и ее продолжительность. Авторы эксперимента надеются также смоделировать возможные варианты снижения карантинных мер после того, как эпидемический пик будет пройден, пишет MedicalXpress.