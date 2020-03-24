МИД: Москва и Сараево координируют действия в борьбе с коронавирусом

24 марта по инициативе боснийско-герцеговинской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с членом Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.

"Обсуждены задачи координации действий в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, а также ряд актуальных вопросов российско-боснийско-герцеговинских отношений", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

По информации местных властей, на данный момент в Боснии и Герцеговине зафиксированы 164 случая заражения коронавирусной инфекцией (КВИ), два летальных исхода в результате КВИ. Для противодействия пандемии в стране введен "комендантский час", а также реализуются другие превентивные меры, в частности, с 30 марта будет временно прекращено международное воздушное сообщение.

Напомним, что, в соответствии с Дейтонскими мирными соглашениями, БиГ имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов. Она состоит из двух частей (энтитетов) - Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. По сути, это союз двух самостоятельных территориальных образований, над которыми стоят Совет министров и Президиум.

"Я уверен, что работники сферы здравоохранения во всей БиГ делают все, что от них зависит, чтобы не допустить новой волны заболевших. Некоторые из сильнейших индустриальных стран крайне тяжело справляются с пандемией. Чего следует ожидать от БиГ, учитывая ее сложное устройство и множественные противоречия, существующие внутри политических структур?", - отметил Милорад Додик. При этом он подчеркнул, что человеческие жизни должны быть превыше всего для государства.