Миллиард пользователей Windows оказались в опасности

Корпорация Microsoft официально предупредила пользователей о двух критических уязвимостях в Windows 7, 8.1 и 10, которые в настоящий момент не закрыты и могут эксплуатироваться злоумышленниками.

Таким образом, более миллиарда пользователей ПК оказались под угрозой - достаточно вспомнить, что только Windows 10 используется на миллиарде компьютеров.

Уязвимость позволяет полностью контролировать атакованные системы, в том числе запускать произвольный код. Заражение ПК происходит через открытие зараженного документа.

Патч, который исправит уязвимость, будет выпущен не раньше апреля - в рамках очередного обновления. При этом пользователи Windows 7 могут не получить его, так как поддержка устаревшей операционки прекратилась еще в январе.