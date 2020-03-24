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Миллиард пользователей Windows оказались в опасности

Текст:   Антон Благовещенский
24.03.2020,  
13:31
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Корпорация Microsoft официально предупредила пользователей о двух критических уязвимостях в Windows 7, 8.1 и 10, которые в настоящий момент не закрыты и могут эксплуатироваться злоумышленниками.

Таким образом, более миллиарда пользователей ПК оказались под угрозой - достаточно вспомнить, что только Windows 10 используется на миллиарде компьютеров.

Уязвимость позволяет полностью контролировать атакованные системы, в том числе запускать произвольный код. Заражение ПК происходит через открытие зараженного документа.

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Патч, который исправит уязвимость, будет выпущен не раньше апреля - в рамках очередного обновления. При этом пользователи Windows 7 могут не получить его, так как поддержка устаревшей операционки прекратилась еще в январе.

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