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24.03.2020 10:14
Рубрика: Власть

Минюст предлагает начать цифровую трансформацию ФСИН России

Текст: Владислав Куликов

В тюремном ведомстве может быть введена должность заместителя директора, ответственного за цифровую трансформацию службы исполнения наказаний. Министерство юстиции России обнародовало проект соответствующего указа президента.

ФСИН будет внедрять высокие технологии

"Федеральная служба исполнения наказаний принимает активное участие в реализации национальных проектов, предусмотренных Национальной программой "Цифровая экономика Российской Федерации", которые требуют комплексного подхода к формированию единой цифровой среды, - рассказывают в Минюсте. - Проектом указа предлагается ввести должность заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний, ответственного за цифровую трансформацию, а также создать самостоятельное структурное подразделение ФСИН России по обеспечению цифровой трансформации уголовно-исполнительной системы Российской Федерации".

Власть Работа власти Госуправление Правительство Минюст ФСИН

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