Минюст предлагает начать цифровую трансформацию ФСИН России

В тюремном ведомстве может быть введена должность заместителя директора, ответственного за цифровую трансформацию службы исполнения наказаний. Министерство юстиции России обнародовало проект соответствующего указа президента.

"Федеральная служба исполнения наказаний принимает активное участие в реализации национальных проектов, предусмотренных Национальной программой "Цифровая экономика Российской Федерации", которые требуют комплексного подхода к формированию единой цифровой среды, - рассказывают в Минюсте. - Проектом указа предлагается ввести должность заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний, ответственного за цифровую трансформацию, а также создать самостоятельное структурное подразделение ФСИН России по обеспечению цифровой трансформации уголовно-исполнительной системы Российской Федерации".