Минтруд: Свободных вакансий в России в два раза больше, чем соискателей

На каждого официального безработного в стране приходится две свободных вакансии, а количество соискателей на рынке труда снижается. "На сегодняшний день ситуация в сфере труда стабильная. У нас зарегистрировано более полутора миллионов вакансий, при этом на рынке труда официально числится порядка 700 тысяч соискателей", - сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Он отметил, что это на 100 тысяч меньше, чем в марте 2019 года и на 200 тыс меньше, чем три года назад. Также, по его словам, общая задолженность работодателей по зарплате за последнюю неделю уменьшилась на 40 млн и сегодня она составляет 2 млрд рублей. А в режиме неполной занятости сегодня трудятся 101 000 граждан, это ровно столько же, сколько в прошлом году.