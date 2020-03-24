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24.03.2020 17:58
Проект: Пресс-релизы

МКБ проанализировал наличные траты россиян

Московский кредитный банк (МКБ) проанализировал показатели выручки торговых компаний-клиентов банка в марте. Анализ показал, что в некоторых сегментах был многократный рост наличной денежной выручки по сравнению с февралем.

За первые 23 дня марта россияне потратили супермаркетах на 20-30% больше наличных, чем за весь февраль. Причем рост наличной выручки наблюдается во всех сегментах - от премиальных супермаркетов, до магазинов у дома. Схожая динамика и по выручке аптек. Здесь рост наличной выручки наблюдается также примерно на треть. Медицинские центры, напротив, недосчитались средств -падение выручки порядка 18% по сравнению с февралем. Перевод сотрудников многих компаний на удаленную работу, а также скачок курса доллара дал значительный прирост выручки у магазинов электроники.

При этом клиенты МКБ увеличили и безналичные траты: на 51% увеличились расходы в гипермаркетах, еще больше - на 70% - увеличились расходы на аптеки.

"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране клиенты многих банков, включая МКБ, стали чаще расплачиваться картой, - рассказывает заместитель директора департамента развития альтернативных каналов обслуживания МКБ Глеб Забелин. - Но значительное количество граждан продолжают активно использовать наличные, в марте они стали еще больше тратить в магазинах. Сейчас уместно говорить не о сокращении наличных в рознице, а о резком увеличении, особенно в отдельных сегментах".

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) - универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. По данным рэнкинга "Интерфакс-100", по итогам 9 месяцев 2019 г. МКБ входит в топ-3 частных банков по объему активов.

Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: "А" от АКРА, "А" от "Эксперт РА", "Ba3" от Moody's; "BB" от Fitch; "ВВ-" от S&P.

С более подробной информацией о банке можно ознакомиться на сайте.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Московский кредитный банк"

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