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Текст:   Алексей Дуэль 
22:08 24.03.2020
Российская газета - Неделя № 64(8118)

Субсидии - детям!

Многодетным семьям будет проще приобрести жилье по ипотеке

Многодетные семьи смогут чаще обращаться к государству за помощью для погашения ипотеки. Правительство уточнило свое постановление, в котором описаны правила программы выделения субсидий в 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита семьями, в которых трое детей или более, оператором программы - компанией ДОМ.РФ.

Главное новшество - теперь для получения субсидии необязательно предоставлять основной договор на приобретение недвижимости, достаточно только предварительного. Казалось бы, какая-то формальность, но те, кто имел дело с оформлением ипотеки и покупкой жилья в новостройках, знают, что в этих случаях очень часто используется именно предварительный договор. И из-за этого многие семьи оказывались отрезанными от программы госпомощи. Сейчас эта юридическая препона устранена.

Фото: iStock
Пособия будут выплачиваться без дополнительных справок

"Теперь появилась возможность дать положительное решение по сделкам с предварительными договорами, на основании которых чаще всего продаются квартиры, находящиеся в ипотеке, - рассказали в пресс-службе ДОМ.РФ. - Ранее сделки, которые заключались на приобретение жилья с таким договором, не попадали под требование постановления правительства. Сейчас, если на дату обращения за выплатой уже заключен основной договор купли-продажи и он зарегистрирован в Росреестре, то многодетная семья может получить выплату".

Программа выделения субсидий в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки многодетными семьями действует с сентября прошлого года. Пока что окончание ее реализации намечено на декабрь 2022 года. Однако существует вероятность и продления такой меры поддержки семей.

За время работы программы ДОМ.РФ одобрил почти 40 тысяч заявок от многодетных семей. Положительные решения приняты по 75 процентам обращений. Причем 3 тысячи семей благодаря этим 450 тысячам рублей смогли полностью рассчитаться с банками. Теперь же обращений станет еще больше - круг получателей субсидии серьезно расширился.

Кстати

Четыре простых вопроса о субсидии

1 450 тысяч рублей выдадут на руки?

Нет, сумма субсидии сразу будет перечислена в банк в счет погашения ипотечного кредита.

2 Эта субсидия входит в материнский капитал?

Нет, это разные программы. Кроме того, эту субсидию, в отличие от материнского капитала, многодетные получат только при покупке недвижимости в ипотеку.

3 Субсидию дадут только на покупку новостройки?

Не обязательно. В программе участвуют квартиры на первичном и вторичном рынке, индивидуальные жилые дома и даже участки для строительства такого дома.

4 Можно ли направить эту субсидию на погашение льготной "детской" ипотеки?

Никаких препятствий к этому нет. Все программы помощи семьям действуют независимо друг от друга.

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