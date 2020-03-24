Модные дома будут шить маски и защитную одежду

Высокая мода мобилизует силы, чтобы помочь Италии выйти из коронавирусной "ловушки".

Такие всемирно известные итальянские бренды, как Prada, Gucci, Salvatore Ferragamo, Fendi, Valentino, Celine и Ermanno Scervino решили на период пандемии "конвертировать" свое производство. Вместо шикарных нарядов и аксессуаров, они будут поставлять региону Тоскана маски и защитную одежку, в которых нуждается вся страна.

В частности, Gucci готов пожертвовать в ближайшие дни более миллиона хирургических масок и 55 тыс. специальных защитных рубашек.

А Prada будет шить на своих производствах в Монтоне (провинция Перуджа) и передавать больницам 80 тыс. защитных комбинезонов и 110 тыс. масок. Ранее модный дом подарил трем миланским больницам оборудование для отделений интенсивной терапии.