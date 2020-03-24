МВД намерено депортировать содержащихся в спецучреждениях иностранцев

В Министерстве внутренних дел прорабатывают вопросы депортации иностранных граждан, которые находятся в специальных учреждениях из России на Родину, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.

Там отметили, что эти меры стали изучаться с учетом ограничения транспортного сообщения, которые были введены рядом стран.

Сейчас МВД России совместно с дипломатическими и консульскими учреждениями иностранных государств стали прорабатывать вопрос "о возможных вариантах возвращения лиц, содержащихся в специальных учреждениях, в страны гражданской принадлежности".