МВД предложило расширить сеть паспортно-визовых сервисов

Новости

МИД: Москва и Сараево координируют действия в борьбе с коронавирусом 22:11
В Симферополе подстанцию украсила картина Айвазовского "Штиль" 22:07
В штате Нью-Йорк вынуждены делить один аппарат ИВЛ на двух пациентов 21:48
МИД РФ: Россию покинут только те украинцы, кто этого захочет 21:47
Захарова предложила ввести санкции против стран G20 21:13
В Италии штраф за нарушение карантина повысили в 10 раз 21:11
Премьер-министр Италии ужесточил штрафы за нарушение карантина 21:07
В Крыму школьникам начали транслировать уроки по телевидению 21:04
В Исландии обнаружили 40 штаммов коронавируса 20:58
Врач рассказал Путину о двух сценариях ситуации с коронавирусом 20:47
Оперштаб поручил вывезти украинцев и россиян на родину спецпоездом 20:40
РПЦ может ограничить доступ прихожан на богослужения в храмы 20:37
Москвичам уже поступили деньги, обещанные мэром на домашний карантин 20:14
Адвокатам рекомендовали просить об освобождении из СИЗО пожилых обвиняемых 20:11
Чемпионат Германии по футболу возобновится не ранее 30 апреля 20:04
Выпуск Opel, Peugeot и Citroеn в Калуге приостановят в апреле 20:00
Карантин в Индии угрожает рынку лекарств США и всего мира 19:43
Юрист рассказал, чем карантин отличается от самоизоляции 19:29
В Индии объявили всеобщий карантин на 21 день 19:20
Кадыров прокомментировал первый случай коронавируса в Чечне 19:06
Вагон поезда эвакуировали из-за шутки белгородца о коронавирусе 19:00
Нижегородского фитнес-тренера уволили за насмешки над весом клиентки 18:57
ОКР поддержал решение МОК о переносе Олимпиады на 2021 год 18:40
Умер создатель Астерикса и Обеликса 18:35
Португалия разработала собственную тест-систему на коронавирус 18:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как правильно дезинфицировать гаджеты
Как правильно дезинфицировать гаджеты
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
24.03.2020 21:23
Рубрика: Общество

МВД предложило расширить сеть паспортно-визовых сервисов

Текст: Владислав Куликов
Министерство внутренних дел России приступило к разработке законопроекта, предлагающего расширить сеть паспортно-визовых сервисов. А в регионах с численностью более 10 миллионов человек местные власти смогут создавать специальные уполномоченные организации, помогающие оформлять загранпаспорта, а также содействовать гражданам получении других госуслуг в сфере миграции.
Фото: Сергей Кузнецов/ РИА Новости Фото: Сергей Кузнецов/ РИА Новости
Фото: Сергей Кузнецов/ РИА Новости

Как поясняют в ведомстве, в ведении Министерства внутренних дел России находится федеральное государственное предприятие - ФГУП "Паспортно-визовый сервис". Оно является единственным государственным предприятием, основными направлениями деятельности которого являются оказание физическим и юридическим лицам информационных и консультационных услуг в сфере миграции, а также оказание услуг по оформлению заявлений и иных документов, подаваемых в МВД при получении государственных услуг.

В Петербурге снизилось количество трудовых мигрантов

Например, в паспортно-визовом сервисе можно легко и комфортно оформить документы на получение загранпаспорта. "Предприятие имеет филиалы в 53 субъектах Российской Федерации, из них в 44 регионах п редприятие является уполномоченной соответствующими субъектами Российской Федерации организацией на оказание содействия в предоставлении государственной услуги по оформлению и выдаче патентов", рассказывают в МВД России.

При этом министерством внутренних дел ежегодно предоставляется более 65 миллионов государственных услуг в сфере миграции, из которых порядка 27 миллионов услуг оказывается иностранным гражданам. В ведомстве подчеркивают, что совершенствование миграционного законодательства способствует увеличению числа иностранных граждан, желающих жить и работать в Российской Федерации.

"Так, в 2019 году принят ряд федеральных законов, предусматривающих упрощение порядка предоставления отдельным категориям иностранных граждан разрешения на временное проживание и вида на жительство, а также предоставления иностранным гражданам - квалифицированным специалистам гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке", рассказывают в ведомстве.

Иностранцам разрешат не уезжать из России

Также недавно правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела еще один законопроект, упрощающий получение российского гражданства для целого ряда категорий иностранцев. Например, иностранные супруги российских граждан, имеющие в браке общих детей и живущие на территории нашей страны, смогут получать гражданство в упрощенном порядке.

Гуманные изменения в законодательстве приводят к тому, что нагрузка на сотрудников МВД возрастает. Появляются и различные посредники, которые пытаются нажиться на мигрантах. По словам представителей правоохранительных органов, нелегальные коммерческие организации часто использующим в своей деятельности мошеннические схемы. Проще говоря, обещают помощь в оформлении документов, берут деньги, но ничем не помогают.

Отсечь нелегальных посредников и мошенников можно только одним способом: сделать получение госуслуги максимально простой процедурой. Для этого предлагается расширить сеть паспортно-визовых сервисов. "Представляется целесообразным внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, предусматривающих расширение практики привлечения к оказанию содействия в предоставлении государственных услуг в сфере миграции ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД, а также уполномоченных организаций субъектов Российской Федерации в регионах с численностью населения более 10 миллионов человек", поясняют разработчики проекта.

Фото: Николай Оберемченко / "Комсомольская правда"
Каким мигрантам Россия может стать родиной

По их словам, предполагается привлечение "Паспортно-визового сервиса" и уполномоченных организаций к оказанию содействия в осуществлении полномочий по предоставлению государственных услуг в сфере миграции. Например, они смогут принимать заявления о выдаче виз, приглашений, разрешений на временное проживание, видов на жительство, разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности. Также паспортно-визовый сервис и, судя по пояснительной записке, созданные региональными властями организации, помогут в оформлении заграничного паспорта, будут оказывать содействие в фотографировании заявителей и проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации.

"Одновременно планируется и их содействие в приеме заявлений о приобретении российского гражданства, уведомлений о наличии у граждан Российской Федерации иного гражданства или о прекращении у них иностранного гражданства, а также уведомлений, связанных с пребыванием (проживанием) иностранных граждан и осуществлением ими трудовой деятельности", рассказывают в МВД.

Кстати, в 2019 году филиалами ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД оказано 801,5 тысяч услуг в миграционной сфере. Из них: 579 тысяч услуг по патентам, 222,5 тысяч услуг информационно-консультативного характера.

Общество Соцсфера Миграция Правительство МВД Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин примет участие в саммите G20 по борьбе с коронавирусом
Собянин предложил распространить карантин для пожилых по стране
ЦБ разъяснил ограничения для банкоматов с функцией рециркуляции
Минздрав запустил электронный портал по коронавирусу
В России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
Где можно бесплатно учиться на дому
Как защитить родителей в период пандемии