МВД предложило расширить сеть паспортно-визовых сервисов

Как поясняют в ведомстве, в ведении Министерства внутренних дел России находится федеральное государственное предприятие - ФГУП "Паспортно-визовый сервис". Оно является единственным государственным предприятием, основными направлениями деятельности которого являются оказание физическим и юридическим лицам информационных и консультационных услуг в сфере миграции, а также оказание услуг по оформлению заявлений и иных документов, подаваемых в МВД при получении государственных услуг.

Например, в паспортно-визовом сервисе можно легко и комфортно оформить документы на получение загранпаспорта. "Предприятие имеет филиалы в 53 субъектах Российской Федерации, из них в 44 регионах п редприятие является уполномоченной соответствующими субъектами Российской Федерации организацией на оказание содействия в предоставлении государственной услуги по оформлению и выдаче патентов", рассказывают в МВД России.

При этом министерством внутренних дел ежегодно предоставляется более 65 миллионов государственных услуг в сфере миграции, из которых порядка 27 миллионов услуг оказывается иностранным гражданам. В ведомстве подчеркивают, что совершенствование миграционного законодательства способствует увеличению числа иностранных граждан, желающих жить и работать в Российской Федерации.

"Так, в 2019 году принят ряд федеральных законов, предусматривающих упрощение порядка предоставления отдельным категориям иностранных граждан разрешения на временное проживание и вида на жительство, а также предоставления иностранным гражданам - квалифицированным специалистам гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке", рассказывают в ведомстве.

Также недавно правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела еще один законопроект, упрощающий получение российского гражданства для целого ряда категорий иностранцев. Например, иностранные супруги российских граждан, имеющие в браке общих детей и живущие на территории нашей страны, смогут получать гражданство в упрощенном порядке.

Гуманные изменения в законодательстве приводят к тому, что нагрузка на сотрудников МВД возрастает. Появляются и различные посредники, которые пытаются нажиться на мигрантах. По словам представителей правоохранительных органов, нелегальные коммерческие организации часто использующим в своей деятельности мошеннические схемы. Проще говоря, обещают помощь в оформлении документов, берут деньги, но ничем не помогают.

Отсечь нелегальных посредников и мошенников можно только одним способом: сделать получение госуслуги максимально простой процедурой. Для этого предлагается расширить сеть паспортно-визовых сервисов. "Представляется целесообразным внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, предусматривающих расширение практики привлечения к оказанию содействия в предоставлении государственных услуг в сфере миграции ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД, а также уполномоченных организаций субъектов Российской Федерации в регионах с численностью населения более 10 миллионов человек", поясняют разработчики проекта.

По их словам, предполагается привлечение "Паспортно-визового сервиса" и уполномоченных организаций к оказанию содействия в осуществлении полномочий по предоставлению государственных услуг в сфере миграции. Например, они смогут принимать заявления о выдаче виз, приглашений, разрешений на временное проживание, видов на жительство, разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности. Также паспортно-визовый сервис и, судя по пояснительной записке, созданные региональными властями организации, помогут в оформлении заграничного паспорта, будут оказывать содействие в фотографировании заявителей и проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации.

"Одновременно планируется и их содействие в приеме заявлений о приобретении российского гражданства, уведомлений о наличии у граждан Российской Федерации иного гражданства или о прекращении у них иностранного гражданства, а также уведомлений, связанных с пребыванием (проживанием) иностранных граждан и осуществлением ими трудовой деятельности", рассказывают в МВД.

Кстати, в 2019 году филиалами ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД оказано 801,5 тысяч услуг в миграционной сфере. Из них: 579 тысяч услуг по патентам, 222,5 тысяч услуг информационно-консультативного характера.