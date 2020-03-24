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Рубрика: В мире

На американской военной базе выявили случай заражения коронавирусом

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Фото: Zhang Yuwei/Xinhua via AP
В штате Нью-Йорк вынуждены делить один аппарат ИВЛ на двух пациентов

На расположенной на территории Кубы амеркианской военной базе Гуантанамо выявили случай заражения коронавирусом. Об этом сообщается на официальной странице военного объекта в Facebook.

"У моряка с военной базы Гуантанамо подтвержден случай заражения COVID-19. Он изолирован, устанавливаются все непосредственно контактировавшие с ним лица", - говорится в заявлении. В качестве мер предосторожности отменен ряд запланированных мероприятий, усилен медицинский контроль за служащими.

В настоящий момент на территории базы постоянно пребывают около 6000 человек, из которых приблизительно треть - граждане карибских стран. Кроме того, в Гуантанамо находятся около 40 заключенных.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Распространение коронавируса COVID-19

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