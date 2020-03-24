На Android вышла игра по "Ведьмаку" от CD Projekt. Она бесплатна

Компания CD Projekt выпустила в Google Play "Гвинт" - бесплатную карточную игру во вселенной "Ведьмака".

На момент публикации материала ее скачали уже более 10 тысяч раз, средняя оценка при этом составляет 4,7 из 5.

Минимальная требуемая для запуска версия Android - 7.0 и выше.

Впервые "Гвинт" был упомянут в книжном цикле романов-первоисточников Анджея Сапковского. А в качестве мини-игры колоды появились уже в The Witcher 3: Wild Hunt. После положительного отклика у геймеров забава была выделена в отдельный Free-to-play-проект.