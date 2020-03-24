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24.03.2020 12:12
Рубрика: В мире

На Большом Барьерном рифе произошло масштабное обесцвечивание кораллов

Текст: Андрей Васильев
На Большом Барьерном рифе в Австралии произошло масштабное обесцвечивание кораллов, сообщает NBC News. Это уже третье такое событие в этом уникальном природном заповеднике за последние пять лет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По мнению ученых, хрупким кораллам угрожают рекордно высокая температура окружающей среды и потепление океанов.

Весь Большой Барьерный риф и некоторые его окрестности сталкиваются с беспрецедентным периодом теплового стресса. Вызванное теплом обесцвечивание может происходить периодически, но, по оценке исследователей, изменение климата провоцирует более частые разрушения местной экосферы, что вызывает особую тревогу, поскольку у кораллов не хватает времени на восстановление и рост.

Фото: iStock
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Последнее крупное событие по обесцвечиванию рифа произошло в 2017 году, и ученые не ожидали такого повторения в ближайшее время, отметил Марк Иакин, координатор программы Наблюдения за коралловыми рифами Национальной администрации океанических и атмосферных исследований. "Такого никогда раньше не было в истории", - добавил Иакин.

На Большом Барьерном рифе в истории было зарегистрировано всего пять случаев обесцвечивания, в свою очередь заявил Терри Хьюз, директор Центра передовых разработок Австралийского исследовательского совета по изучению коралловых рифов при Университете Джеймса Кука в Северном Квинсленде. Первое произошло в 1998 году, а затем еще одно в 2002 году. Еще два случая имели место в 2016 и 2017 годах.

По словам ученого, разрыв между одним событием и следующим сокращается не только для Большого Барьерного рифа, но и для рифов, расположенных в тропиках. Проблема состоит в том, что требуется около десяти лет для восстановления даже самых быстрорастущих кораллов. Самым медленно растущим кораллам для этого необходимо несколько десятилетий. При этом обесцвечивание не обязательно убивает кораллы, однако рифы впоследствии становятся более восприимчивы к болезням.

Фото: Сергей Карпов/facebook.com
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В 2016 году в результате обесцвечивания погибло 27 процентов кораллов, а в следующем году - 22 процента. Это означает, что почти половина кораллов знаменитого на весь мир рифа погибла всего за два года.

Территория, обозначенная как объект всемирного наследия, была оценена более чем в 50 миллиардов долларов, но этот протяженный риф также является важной частью экосистемы океана. Риф, занимающий площадь почти 2700 километров в длину от побережья Квинсленда, является средой проживания для разнообразных морских обитателей.

Ученые уже отметили негативные факторы воздействия на рыб, черепах, моллюсков и других представителей морской фауны региона в результате прошлых случаев обесцвечивания.

В мире Океания Австралия Общество Природа

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