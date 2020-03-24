На кого из родственников выгоднее оформить отпуск по уходу за ребенком

У Александра Юрьевича родился долгожданный внук.

Одна загвоздка, дочка Полина учится в вузе на последнем курсе, и прерывать учебу ей совсем не время.

Недолго думая, на семейном совете решили, что в декретный отпуск пойдет дедушка.

Он работает в одной из коммерческих фирм, руководство не против. Да и отпускные по уходу за ребенком в 40 процентов от зарплаты деда принесут в семейный бюджет куда больше.

Продумали график кормления малыша (Полина учится недалеко от дома) и отправили деда в декрет. Со своими обязанностями мамы и папы он вполне справляется.

Оформление отпуска по уходу за ребенком на ближайших родственников давно уже не экзотика, отмечают в органах соцстраха. Кого разумнее "отправить" в декретный, каждая семья решает индивидуально, благо закон это позволяет. В федеральной службе соцстраха Свердловской области рассказали, что в среднем за год оформляют отпуск по уходу за ребенком вместо своих детей порядка 50-55 бабушек и дедушек. Дедов в декрете, конечно, меньше, но за последние десять лет отмечено уже 20 таких случаев.

Как отмечают в органах соцстраха, предположения о том, что больше декретов на бабушек и дедушек начнут оформлять после повышения пенсионного возраста, пока не оправдались.

По крайней мере пока явного всплеска не отмечается.

Закон позволяет оформлять отпуск по уходу за ребенком на любого из ближайших работающих родственников - отца, бабушку или дедушку.

Этим же правом обладают опекуны, усыновители и даже дяди или тети.

При этом трудовой стаж не прерывается, а пенсионные баллы исправно начисляются.

Конкретно

Как оформить декретный

Если дед и бабушка работают, для них действуют все те же правила, что и для матери малыша. На период декретного отпуска любой из них в течение полутора лет будет иметь право на пособие в размере 40% от среднего дохода за два года, предшествующих году оформления отпуска. Для оформления пособия по месту работы нужно предоставить следующий пакет документов: