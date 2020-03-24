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24.03.2020 21:55
Рубрика: Экономика

Дед в декрете

На кого из родственников выгоднее оформить отпуск по уходу за ребенком
Текст: Елена Мационг
Российская газета - Неделя № 64(8118)
У Александра Юрьевича родился долгожданный внук.
Фото: photoxpress Фото: photoxpress
Фото: photoxpress

Одна загвоздка, дочка Полина учится в вузе на последнем курсе, и прерывать учебу ей совсем не время.

Недолго думая, на семейном совете решили, что в декретный отпуск пойдет дедушка.

Он работает в одной из коммерческих фирм, руководство не против. Да и отпускные по уходу за ребенком в 40 процентов от зарплаты деда принесут в семейный бюджет куда больше.

Продумали график кормления малыша (Полина учится недалеко от дома) и отправили деда в декрет. Со своими обязанностями мамы и папы он вполне справляется.

Фото: iStock
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Оформление отпуска по уходу за ребенком на ближайших родственников давно уже не экзотика, отмечают в органах соцстраха. Кого разумнее "отправить" в декретный, каждая семья решает индивидуально, благо закон это позволяет. В федеральной службе соцстраха Свердловской области рассказали, что в среднем за год оформляют отпуск по уходу за ребенком вместо своих детей порядка 50-55 бабушек и дедушек. Дедов в декрете, конечно, меньше, но за последние десять лет отмечено уже 20 таких случаев.

Как отмечают в органах соцстраха, предположения о том, что больше декретов на бабушек и дедушек начнут оформлять после повышения пенсионного возраста, пока не оправдались.

По крайней мере пока явного всплеска не отмечается.

Закон позволяет оформлять отпуск по уходу за ребенком на любого из ближайших работающих родственников - отца, бабушку или дедушку.

Этим же правом обладают опекуны, усыновители и даже дяди или тети.

При этом трудовой стаж не прерывается, а пенсионные баллы исправно начисляются.

Конкретно

Как оформить декретный

Если дед и бабушка работают, для них действуют все те же правила, что и для матери малыша. На период декретного отпуска любой из них в течение полутора лет будет иметь право на пособие в размере 40% от среднего дохода за два года, предшествующих году оформления отпуска. Для оформления пособия по месту работы нужно предоставить следующий пакет документов:

  1. Заявление на отпуск.
  2. Свидетельство о рождении ребенка.
  3. Если бабушка или дедушка в течение двух лет, предшествующих отпуску, работали в другом месте, то нужно будет предоставить справку о полученных там доходах.
  4. Документ, подтверждающий родственную связь с ребенком. Как правило, это свидетельство о рождении собственного сына или дочери, то есть отца или матери новорожденного.
  5. Документы, подтверждающие, что и отец, и мать ребенка не оформили такой отпуск и не получают пособие.
Экономика Пенсии и пособия Декретные и пособия на ребенка

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