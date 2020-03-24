На едином портале госуслуг появился специальный сервис. Он посвящен новому коронавирусу и может помочь всем, кто испытывает беспокойство - не заразился ли я? - получить подсказку, каков риск заболеть и как действовать.

Для этого нужно заполнить онлайн анкету. Вопрос первый. Была ли я за границей, контактировала с коллегами, вернувшимися из-за рубежа или заболевшими? Вопрос второй. Каков мой текущий статус: в карантине ли я, или лечусь на дому, или госпитализирована (а зачем тогда анкету заполнять, к слову?). Выбрала самый лучший вариант: здорова. Вопрос третий. О самочувствии. Какая у меня температура и пульс. Температура нормальная, а пульс учащенный.

Ну и, наконец, сервис предложил мне сообщить о симптомах нездоровья, если они у меня есть. Кашель? Сухой или мокрый (так и написано, хотя врачи обычно говорят "влажный")? Одышка? Боль в горле? Или в мышцах? Или в груди? Насморк? Не стала скрывать, что шмыгаю носом. В остальном - порядок.

Ну, на этом мои откровения закончились, и я, как и ожидалось, получила рекомендацию просто посидеть дома. А к врачу пока не обращаться.

В минздраве пояснили, что сервис позволяет вести дневник, наблюдая за изменениями самочувствия день за днем. А если еще и полис ОМС указать, мне сообщат, к какому медучреждению я прикреплена. Более того, в министерстве уточнили, что сведения обо мне попадут в медорганизацию по месту прикрепления и, если я действительно в зоне риска по заражению COVID-19, медики меня найдут.