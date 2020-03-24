На турецко-болгарской границе образовалась 50-километровая пробка

На пограничном пропускном пункте "Капитан Андреево" протяженность пробки из грузовиков, следующих из Болгарии в Турцию, достигла 50 километров. Пропускная способность перехода составляет приблизительно полторы тысячи фур в сутки.

Ситуация начала обостряться пять дней назад, передает Болгарское национальное радио. Подобный кризис вызван дополнительными проверками и медицинскими осмотрами водителей, производимыми турецкой стороной на фоне пандемии коронавируса.

У дальнобойщиков, ожидающих своей очереди покинуть Болгарию, отмечается острая нехватка воды, продуктов, средств гигиены, а также отсутствие элементарных бытовых условий. В качестве одной из мер планируется наладить регулярные поставки воды.

К настоящему времени число зараженных коронавирусом в Болгарии превысило две сотни, из них три случая смертельны.