Находящихся на Кубе россиян попросили срочно покинуть остров

Около 7000 россиян по-прежнему находятся на Кубе, несмотря на закрытие границ Острова на въезд в страну для туристов с 24 марта. Об этом "РГ" сообщили в российском посольстве в Гаване.

"В настоящее время на Кубе находятся около 7000 наших соотечественников. Мы рекомендуем им срочно вернуться в Россию", - заявил советник-посланник российской дипмиссии Сергей Рещиков, напомнив, что с 24 марта Куба прекратит принимать новых туристов, а уже находящиеся на Острове должны будут его покинуть.

Дипломат напомнил, что российская авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает полеты на Кубу на период с 29 марта по 30 апреля, и призвал сограждан воспользоваться остающейся возможностью вернуться в Россию.

Рещиков также подтвердил появившуюся ранее информацию о госпитализации заразившихся коронавирусом россиян на Кубе.

"В кубинском Институте тропической медицины Педро Кюри находятся двое российских соотечественников. Один - турист, а вторая - постоянно проживает на Кубе. Состояние обоих тяжелое, но стабильное. Посольство постоянно находится на связи с госпиталем, а также информирует родственников", - отметил дипломат.

По последним данным на Острове подтверждены 40 случаев заболевания коронавирусом, более 500 - госпитализированы с подозрением на COVID-19.