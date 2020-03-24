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24 марта 2020 г.

Указ губернатора Нижегородской области от 23 марта 2020 года № 30 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

Дата подписания 23 марта 2020 г.
Опубликован 24 марта 2020 г.
Вступает в силу 23 марта 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности"

Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Ввести с 13 марта 2020 г. на территории Нижегородской области режим повышенной готовности до принятия Указа Губернатора Нижегородской области о снятии режима повышенной готовности.".

2. Дополнить пунктами 41 - 42 следующего содержания:

"41. Предложить Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области оперативно выявлять и привлекать к ответственности лиц, осуществляющих распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной информации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), под видом достоверных сообщений.

42. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу оперативно ограничивать доступ к ресурсам, содержащим заведомо недостоверную информацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и вносить ссылки на данные ресурсы в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.".

3. Дополнить пунктами 51-55 следующего содержания:

"51. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области принять меры к временному закрытию с 24 марта 2020 г. до особого распоряжения:

бассейнов, фитнес-центров, аквапарков, других объектов физической культуры Нижегородской области с массовым посещением людей вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы;

организаций, осуществляющих деятельность, связанную с проведением детских досуговых мероприятий;

организаций, предоставляющих посетителям услуги по курению кальянов.

52. Организациям общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые) обеспечивать одновременное обслуживание посетителей в количестве не более 30 процентов от количества посадочных мест в помещении, направив все усилия на доставку готовой еды на вывоз (вынос).

53. Торговым сетям расширить возможность дистанционного заказа товаров и доставки их на дом потребителям.

54. Операторам связи не прекращать предоставление услуг связи и подключение к сети "Интернет" гражданам Нижегородской области, достигшим возраста 65 лет, при нулевом или отрицательном балансе.

55. Органам местного самоуправления Нижегородской области создать оперативные штабы и утвердить планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).".

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин



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