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24.03.2020 15:38
Рубрика: Экономика

Фармацевты предложили доставлять лекарства на дом

Текст: Екатерина Петрова

В России оборот рынка онлайн-торговли лекарственными препаратами может составить 100 миллиардов рублей или порядка 10% от общего объема розничных продаж. О таких прогнозах сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Ожидать большего роста не стоит. "Это максимум. Мы смотрим на то, как это выглядит в других странах мира - примерно 10% достигает планка. И дальше уже не идет, так как есть свои клиенты в офлайне", - рассказал Соколов.

По словам председателя координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей, генерального директора сети социальных аптек "Столички" Евгения Нифантьева, в стране насчитывается 67 тысяч аптечных организаций. И этого хватает, чтобы справиться с наплывом посетителей. При этом параллельно должна развиваться и дистанционная торговля лекарствами. На такую услугу есть спрос.

Однако есть ряд оговорок при продаже препаратов онлайн. "Мы готовы рассматривать дистанционную торговлю лекарственными препаратами с определенными ограничениями. Нужно сделать так, чтобы она не привела к увеличению фальсификата на рынке. Чтобы это было безопасно", - подчеркнул Нифантьев, отметив, что сейчас доля фальсификата сведена к минимуму.

Фото: iStock
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В числе предложений - доставка лекарств только по месту пребывания жителя, запрет на выдачу препаратов в постаматах, кроме специальных пунктов в аптеках с лицензией. Кроме того, должен быть четкий перечень лекарств, на которые будет разрешена торговля онлайн. "То есть разделить, что может доставлять курьер, а что человек с медицинским или фармацевтическим образованием. Мы единственная страна в мире, где доля лекарственных препаратов безрецептурного отпуска составляет половину от всех лекарственных препаратов в стране. И нужно понимать, что они абсолютно разные", - подчеркнул Нифантьев.

Еще одно требование - ограничение на количество заказанных упаковок лекарств. К примеру, чтобы за раз один человек не мог приобрести 50 пачек антибиотиков. Такой подход позволит соблюдать правило разумного спроса и потребления, полагает эксперт.

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