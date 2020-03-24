Олимпийские игры в Токио перенесены на 2021 год

Долгожданная новость. Наконец-то здравый смысл возобладал над престижем, меркантильностью, неоправданным оптимизмом.

И хотя буквально на днях президент МОК Томас Бах отвел на размышления по этому поводу 28 дней, сегодня принято новое решение. Перенести Игры на 2021 год.

Наверняка на перенос Игр в Токио повлияли и переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Тот долго колебался, откладывал, но обстоятельства оказались сильнее законных желаний и благородных стремлений. Япония действительно готова к проведению ХХХII Олимпиады, она справилась со своей задачей. Но современному миру справиться с наступлением вируса пока никак не удается.

Национальные олимпийские комитеты нескольких стран - Норвегии, Канады, Австралии … - уже заявили, что не пошлют свои команды в Токио.

Теперь и МОК перенес Игры на год. Назревшее решение. Оно обезопасит не только жизни десяти с лишним тысяч спортсменов-олимпийцев из 206 стран, но и десятков, а, может и сотен тысяч болельщиков, которые собирались приехать в Токио.

Из архива "РГ"

МОК откладывал проведение Олимпийских игр из-за Первой и Второй мировых войн. Так в 1916, 1920, 1940 и 1944 годах не состоялись летние Игры. А в 1940 и в 1944 - и зимние.