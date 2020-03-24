Оперштаб поручил регионам закрыть кинотеатры и развлекательные центры

В регионах будут временно закрыты ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, а также введен запрет на курение кальянов в барах и ресторанах. Такое поручение дала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщается на сайте правительства РФ.

Поручения даны по итогам заседания оперативного штаба, который возглавляет Голикова. Проконтролировать их исполнения предстоит Роспотребнадзору вместе региональными властями. Последние должны позаботиться о наличии средств индивидуальной защиты. Оперативный штаб рекомендовал обеспечивать ими, в первую очередь, медиков и других лиц, контактирующих с зараженными коронавирусом.

Кроме того, Роспотребнадзору совместно с Минздравом России, Фондом социального страхования Российской Федерации, регионами потребуется проработать возможность использования и переоборудования лечебно-реабилитационных центров и санаторно-курортных организаций с тем, чтобы они могли принимать и оказывать медпомощь гражданам, заразившимся новым коронавирусом.

Министерство транспорта и Минобороны РФ должны будут представить в правительство перечень аэропортов, которые могут принять рейсы из стран с коронавирусом. В свою очередь Минтранс проработает вопрос вывоза россиян, которые еще остаются в странах с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. К этой работе подключатся Минобороны России, МЧС России, управление делами президента РФ. Предполагается, что граждан, вернувшихся в Москву, будут довозить до ближайших регионов автобусами.

МИД поручено направить в Минтранс и Росавиацию информацию о странах, которые в ближайшее время планируют ограничить воздушные перевозки.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились примерно 385 тысяч человек, около 16 тысяч - умерли. В России зарегистрировано 495 случаев заражения, 22 человека вылечились и отправлены домой.