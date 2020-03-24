Оперштаб поручил вывезти украинцев и россиян на родину спецпоездом

Российских граждан, находящихся на Украине, и украинцев в России вывезут на родину железнодорожным транспортом. Такое поручение дано по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Информация опубликована на сайте правительства РФ

Решением вопроса займутся Минтранс России совместно с МВД России, Роспотребнадзором, а также ФСБ России.

Как сообщили в РЖД, для организации перевозки граждан будет выделен специальный поезд N 906/905 по маршруту Киев - Москва - Киев. Он будет состоять из 18 вагонов. Отправление из Киева намечено на 27 марта. В Москве поезд будет 28 марта. В обратный путь из Москвы он отправится 28 марта и прибудет в Киев 29 марта.

В пути пассажиры пройдут пограничный и таможенный досмотр, а также медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора. Поезд проследует без остановок для посадки/высадки пассажиров, уточняет "Интерфакс".