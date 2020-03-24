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24.03.2020 13:10
Рубрика: Общество

Врач рассказал об особенностях заражения коронавирусом

Текст: Руслан Мельников

Специалисты предупреждают о том, что коронавирус проникает в клетки человеческого организма особенным образом.

Как объяснил RT врач-инфекционист, член оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Тимур Бессараб, в отличие от многих других вирусов, COVID-2019 подменяет важные для клетки молекулы белками своей "короны". Столь хитрая атака мешает иммунной системе человека распознать вирус.

Фото: EPA
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Эксперт также рассказал о том, как отличить вирусную инфекцию. Основным ее признаком является высокая - более 39 градусов - температура без признаков четкой локализации боли.

"При вирусной инфекции дебют заболевания скоротечен и не имеет видимой причины, отмечается выраженная общая интоксикация. Это и боль позади глазных яблок, и боль в мышцах при движении", - добавляет врач. Кроме того насторожить заболевшего человека должен сухой кашель.

Чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом, Тимур Бессараб рекомендует чаще мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства, не касаться лица, а также при нахождении в общественных местах по возможности не трогать предметы и поверхности, отказаться от рукопожатий и поцелуев, не есть еду из общей посуды или упаковок, очищать компьютерную клавиатуру, гаджеты, пульты, дверные ручки и поручни. При чихании и кашле следует прикрывать нос и рот одноразовыми салфетками, которые нужно утилизировать.

Кроме того пользу принесет частое проветривание помещений и использование ультрафиолетовых облучателей-рециркуляторов и кварцевых ламп.

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