Остановят ли низкие цены сланцевую добычу

За три с лишним года существования сделки о сокращении добычи нефти увеличение объемов производства сланцевого "черного золота" в США было главным фактором, нивелирующим все усилия участников ОПЕК+ стабилизировать спрос и предложение на рынке. Лишь с февраля 2020 года это почетное место занял коронавирус, в итоге опустивший цены к 30 долларам за баррель. Несмотря на такое значительное падение котировок, Агентство энергетической информации США (EIA) в своем последнем среднесрочном прогнозе ожидает роста добычи нефти в стране в 2020 году. Она должна увеличиться на 0,8 млн баррелей в сутки, и лишь в 2021 году может случиться первое с 2016 года снижение среднегодовых объемов производства.

"За время существования сланцевой индустрии можно проследить следующую закономерность: добыча начинает сокращаться через 3-4 месяца после падения нефтяных котировок", - пояснила директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова. По ее мнению, чем ниже окажется цена нефти, тем более значительным будет сокращение. Так, при падении цен на нефти марки WTI до 20 долларов за баррель среднесуточные объемы добычи в США к концу 2020 года могут уменьшиться почти на 10% от текущего уровня, а при сохранении цен около 30 долларов за баррель добыча практически не изменится, считает Белова.

Это означает, что снизить долю присутствия американской сланцевой нефти на рынке возможно лишь за счет удержания минимальной стоимости барреля. Проблема в том, что для стран экспортеров нефти, в том числе и России, низкая цена на их продукт в долгосрочной перспективе весьма нежелательна.

Если правительство США не поддержит отрасль, то даже полгода низких цен окажут негативное влияние на инвестиции в сланцевый сектор

"Чтобы нанести серьезный ущерб сланцевой отрасли США, котировки должны установиться на уровне 20-30 долларов за баррель, на горизонт больше года", - пояснил управляющий партнер консалтинговой компании Bright Денис Абакумов. Он подчеркнул, что любой другой сценарий индустрия сланца в США переживет без существенных потерь.

Впрочем, России бороться со сланцевой отраслью и не особенно нужно. Добыча в США серьезно влияла на эффективность сделки ОПЕК+. А вот конкуренция российской нефти с американской сильно преувеличена. "Наша нефть по качеству отличается от нефти США, также различаются и нефтеперерабатывающие заводы - ее потребители", - уточнила Мария Белова. По ее мнению, конкуренция здесь скорее выражается в общем негативном влиянии на цены в условиях общего избытка "черного золота".

"После того как страны ОПЕК+ не сумели договориться о дальнейших совместных действиях, на рынке нефти фактически началась ценовая война", - отметил глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Он считает, что главными противниками в ней для России являются не американские сланцевики, а бывшие партнеры по ОПЕК+, уже объявившие о планах наращивания добычи и скидках на свой продукт. И у России, учитывая накопленные резервы, есть все шансы победить в этом противостоянии.

Что касается сланцевой добычи, то еще неизвестно, как поведет себя будущий американский президент в отношении нефтяной отрасли страны (выборы в США пройдут в этом году). "Если правительство поддержит сланцевиков, то они вполне смогут пережить тяжелые времена", - считает Константин Симонов. С его точки зрения, американская экономика уже далеко не такая либеральная, и нефтяная отрасль зависит от политики государства не менее. чем в России.

"Действующее сейчас правительство США уже заявило о готовности поддержать своих производителей нефти как путем закупки у них продукции для стратегического резерва, так и предоставлением налоговых льгот и выдачей льготных кредитов", - отметила Мария Белова. Благодаря этому отрасль может оказаться более устойчивой к влиянию негативной рыночной конъюнктуры.

С другой стороны, хорошо известно о закредитованности американских малых и средних сланцевых компаний. Себестоимость добычи сланцевой нефти сильно разнится - от 35 до 50 долларов за баррель. "Из кредитов на общую сумму около 940 млрд долларов, предоставленных энергетическому сектору США, примерно 10-15% в настоящее время оцениваются как "мусорные" с очень низким кредитным рейтингом и очень высокой вероятностью дефолта", - рассказал партнер департамента консалтинга "Делойт", СНГ Йорг Дорлер. Он подчеркнул, что еще до резкого падения цен на нефть многие сланцевые производители находились в бедственном положении. В 2019 году число банкротств нефтегазовых компаний в США и Канаде выросло на 50%. Если правительство США не окажет финансовую поддержку отрасли, то даже относительно короткий период низких цен в 6-9 месяцев может оказать очень негативное влияние на инвестиции в сланцевый сектор, что приведет к большому количеству банкротств.

Впрочем, после предыдущего снижения цен в 2015-2016 годах, а также после убийства иранского генерала Касема Сулеймани подавляющее большинство добытчиков сланцевой нефти в США застраховали свой бизнес, отметил аналитик "Финам" Алексей Коренев. Это позволит им безболезненно прекратить на время добычу, а потом быстро ее восстановить. Правда, страховка поможет им пережить лишь несколько "голодных" месяцев. В том, что сланцевые компании сумеют быстро нарастить добычу при повышении цен на нефть, солидарны все эксперты. "Даже в самом плохом сценарии сланцевая индустрия восстановится максимум за полгода, и еще год потребуется на то, чтобы выйти на докризисные уровни добычи", - считает Денис Абакумов.