Материал для бюста Нефертити поможет сделать новые открытия в биомедицине

Пигмент церулеум или египетский синий, который также называют александрийской лазурью, можно использовать как флюорофор, а, значит, применять в научных исследованиях. Благодаря ему возможны новые открытия в биомедицине, - считают ученые.

Как пишет журнал Nature Communications, этот пигмент считается одним из самых древних в мире. Именно церулеум лежит в основе краски, которой покрыта древнейшая реликвия, сохранившаяся до наших дней - бюст царицы Нефертити.

Исследователи из Гёттингенского университета, изучив свойства александрийской лазури (пигмент получился, благодаря веществу, в состав которого входят силикат меди и кальция CaCuSi 4 O 10 ), решили, что она лучше многих других подходит для экспериментов с использованием ближней инфракрасной спектроскопии и микроскопии, без которых невозможно проводить фундаментальные исследования, а также опыты в биомедицине.

Ученые применяют в них так называемые флюорофоры, окрашивающие биологические микроструктуры в образцах, - для более четкого изображения под микроскопом. Но большинство флюорофоров излучает свет в диапазоне видимой части спектра, а порой нужен снимок в ближнем инфракрасном диапазоне с длиной волны более 800 нанометров, потому что такой свет меньше искажает изображение.

Пигмент египетского синего способен светиться именно в ближнем инфракрасном спектре, что доказали опыты. Благодаря флюорофору на основе церулеума специалисты смогли увидеть процессы, происходящие вокруг ядер в клетках ткани плодовой мухи и досконально изучить структуру ее тканей.

Потенциал использования этого пигмента в микроскопии настолько высок, что с его помощью могут быть совершены новые открытия в биомедицине.